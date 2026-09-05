به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه که به ریاست استاندار برگزار شد، اظهار کرد: امسال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد و تلاش شده این منابع بر اساس اولویت‌های واقعی هر منطقه هزینه شود.

وی افزود: پس از ابلاغ اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای، روند توزیع و اجرای اعتبارات مطابق دستورالعمل‌های مربوطه در شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها دنبال شد و در این فرآیند، مسائل اصلی هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با اشاره به حضور خود در جلسات شهرستانی گفت: از مجموع ۱۴ شهرستان استان، شخصاً در جلسات کمیته‌های برنامه‌ریزی ۱۱ شهرستان حضور داشتم و در سه شهرستان دیگر به دلیل شرکت در اجلاس رؤسای استانی سازمان‌های برنامه‌ریزی کشور در تبریز امکان حضور فراهم نشد.

شاهینی ادامه داد: همراهی فرمانداران و اختیاری که در زمینه تصمیم‌گیری درباره اعتبارات به آنها واگذار شد، موجب شد مسائل هر شهرستان با دقت بیشتری بررسی شود. مقرر شد فرمانداران در خصوص اعتبارات در اختیار خود در کمیته‌های برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری کرده و در قبال این تصمیمات نیز پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، موضوعاتی همچون راه، آب، سلامت، آموزش، روستاها و بنیاد مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان‌ها بود و تلاش شد منابع موجود در مسیر رفع همین نیازها قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه از افزایش منابع شهرستانی نیز خبر داد و گفت: علاوه بر اعتبارات اولیه، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید از تهران دریافت و به شهرستان‌ها اختصاص داده شد که سهم شهرستان کرمانشاه از این منابع حدود ۵۰ میلیارد تومان، شهرستان‌های بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و دو شهرستان کوچک نیز هر کدام ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

شاهینی تصریح کرد: با احتساب اعتبارات اولیه و منابع جدید، مجموع اعتبار توزیع‌شده میان شهرستان‌های استان به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

وی یکی از موضوعات مورد توجه در فرآیند برنامه‌ریزی را تأمین اعتبار خانه‌های بهداشت عنوان کرد و افزود: از بیش از ۲۰ پروژه خانه بهداشت، حدود ۱۷ تا ۱۸ پروژه در اعتبارات شهرستانی قرار گرفته و برای پروژه‌های باقی‌مانده نیز از محل اعتبار جدید منابع لازم تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اولویت‌هایی که در جلسات شهرستانی مطرح شد، حتی در مواردی که امکان تأمین اعتبار آنها از منابع شهرستانی وجود نداشت، کنار گذاشته نشد و قرار است برای چنین پروژه‌هایی از ظرفیت اعتبارات استانی یا پروژه‌های ملی استفاده شود.

شاهینی در ادامه به اعتبارات حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در مجموع حدود ۳۰۴ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه اختصاص یافته که نزدیک به ۲۹۸ میلیارد تومان، معادل ۹۸ درصد، در اختیار استان قرار گرفته و اکنون در حساب خزانه استان موجود است.

وی افزود: برنامه این است که این منابع در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و با بهره‌گیری از ظرفیت پست‌بانک و مشارکت سرمایه‌گذاران، برای ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های مرزی به کار گرفته شود.

شاهینی درباره توسعه انرژی خورشیدی نیز گفت: بر اساس تفاهم انجام‌شده با ساتبا، شهرستان‌ها معمولاً حدود ۳۰ میلیارد تومان منابع در اختیار دارند و پست‌بانک می‌تواند تا دو برابر این میزان را تأمین کند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود ظرفیت منابع پست‌بانک در این حوزه افزایش یابد تا با ورود سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای نیروگاه‌ها و پروژه‌های خورشیدی یک تا پنج مگاواتی در شهرستان‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، یکی از محورهای دارای اولویت برای استان است و باید ظرفیت‌های موجود در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

شاهینی همچنین درباره اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات شهرستانی به کمک‌های فنی و اعتباری گفت: در این بخش نیز پست‌بانک می‌تواند دو برابر منابع اختصاص‌یافته را تأمین کند و بخشی از سرمایه مورد نیاز نیز باید توسط سرمایه‌گذار تأمین شود.

وی تأکید کرد: معیار اصلی برای اختصاص این منابع، ایجاد اشتغال جدید و پایدار است و نباید اعتبارات به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که صرفاً اشتغال خانوادگی یا صوری ایجاد می‌کنند. اشتغال ایجادشده نیز باید در سامانه رصد ثبت شود تا مشخص باشد منابع در چه طرحی هزینه شده و چه میزان اشتغال واقعی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه یکی از اقدامات انجام‌شده برای واقعی‌تر شدن آمار اشتغال را راه‌اندازی بانک اطلاعاتی دانست و گفت: در گذشته برخی افراد هنگام مراجعه آمارگیران، صرفاً به دلیل نداشتن شغل دولتی، خود را بیکار معرفی می‌کردند؛ در حالی که تسهیلات دریافت کرده و در بخش اقتصادی فعال بودند.

شاهینی افزود: اکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات، مجوزها، فعالیت‌های توسعه‌ای و محل پرداخت بیمه افراد در بانک اطلاعاتی دستگاه‌ها تجمیع شده است و آمارگیران می‌توانند بر مبنای این اطلاعات، وضعیت واقعی اشتغال افراد را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای اشتغال و تصمیم‌گیری درباره پرداخت تسهیلات باید بر اساس آمار واقعی انجام شود تا منابع به طرح‌ها و افرادی اختصاص یابد که توان ایجاد اشتغال پایدار را دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات توازن ملی پرداخت و گفت: از مجموع حدود ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان اعتبار موجود، ۴ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های ملی اختصاص یافته و در روزهای اخیر نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای برخی طرح‌های ضروری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چاه‌های آب، شیرهای فشارشکن، ایستگاه‌های پمپاژ و طرح‌های آبخیزداری از جمله پروژه‌هایی هستند که از این منابع بهره‌مند خواهند شد و در انتخاب آنها تلاش شده است طرح‌هایی در اولویت قرار گیرند که نتیجه اجرای آنها به صورت مستقیم در زندگی مردم دیده شود.

شاهینی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست پیگیری اعتبارات توازن ملی را از هفته آینده در سطح کشور آغاز کنند و برای جذب این منابع اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی با تشریح رویکرد جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: امسال تلاش شده توزیع اعتبارات بر پایه شفافیت و مسئله‌محوری انجام شود و آنچه در نهایت اهمیت دارد، «اثر» پروژه برای مردم است، نه صرفاً تعریف یا اجرای یک طرح.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه ادامه داد: اجرای پروژه‌هایی مانند مدرسه یا راه زمانی توجیه دارد که نتیجه آن در زندگی مردم محسوس باشد و در کنار امکان اجرای طرح، ضرورت واقعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شاهینی در ادامه به برنامه‌های استان برای تقویت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: توسعه کشت زعفران، گیاهان کم‌آب‌بر، کشاورزی هوشمند و باغات زیتون از جمله محورهای جدید مورد توجه در برنامه‌ریزی استان است.

وی همچنین تقویت طرح‌های آبخیزداری را از اولویت‌های حوزه منابع طبیعی دانست و افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و استفاده بهتر از منابع آب در پایین‌دست کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه از پیش‌بینی اعتبار برای توسعه هنرستان‌ها، خانه‌های بهداشت و حوزه آمبولانس نیز خبر داد و گفت: در این بخش‌ها نیز جهت‌گیری بر این بوده که منابع به سمت نیازهای واقعی استان هدایت شود.

شاهینی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: برای پروژه‌هایی که از سفر سال گذشته باقی مانده بود، در مجموع حدود یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته تا این طرح‌ها در سال جاری تعیین تکلیف و تکمیل شوند.

وی افزود: برای برخی دستگاه‌هایی که در سال گذشته نتوانسته بودند اعتبارات خود را به طور کامل جذب کنند نیز در سال جاری مجدداً اعتبار در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ادامه به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ اشاره کرد و گفت: ساختار این بخشنامه نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و در تدوین آن، رویکردهای تازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

شاهینی بیان کرد: در بخشنامه جدید، متغیرهایی همچون شرایط اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصاد ملی، درآمدها و هزینه‌ها و سناریوهای مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اعتبارات نیز بر اساس رویکردهای تعیین‌شده در فصل‌های برنامه تخصیص خواهد یافت.

وی «ثبات، بازسازی و تاب‌آوری» را از محورهای اصلی بخشنامه جدید بودجه عنوان کرد و افزود: موضوعات اقتصادی نیز در همین چارچوب و با رویکرد برنامه‌محور و اعتباری دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در پایان به دستگاه‌های اجرایی درباره تأخیر در ارائه پیش‌نویس موافقت‌نامه‌های اعتباری هشدار داد و گفت: دستگاه‌هایی که تا مهلت تعیین‌شده پیش‌نویس موافقت‌نامه‌های خود را ارائه نکنند، با تصمیم شورای برنامه‌ریزی با حذف اعتبار مواجه خواهند شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی تنها یک هفته برای ارائه پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ها فرصت دارند و باید هرچه سریع‌تر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

شاهینی تأکید کرد: تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها نباید موجب ایجاد اختلال در نظام خزانه و حساب‌های استان شود و دستگاه‌ها موظف هستند در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف اعتبارات خود اقدام کنند.