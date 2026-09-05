لفاظی جدید وزیر جنگ آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مطرح کردن ادعای ضدایرانی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در خصوص حمله به ۳ نفتکش ایران، پیت هگست وزیر جنگ این کشور فرصت را برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، مهیا دید و تهران را به زعم خود تهدید کرد.

وزیر جنگ آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را این گونه توجیه کند: مسئله ساده است: اگر ایران به کشتی‌ های آمریکا شلیک کند، ما نفتکش‌ های آن‌ها را نابود (و غرق) خواهیم کرد. تنها کاری که باید انجام دهند این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکنند.

وی در ادامه مدعی شد: ناوگان نفتکش‌ های ایران بی‌دفاع است (!)؛ ایران نیروی دریایی یا نیروی هوایی [کارآمدی] ندارد. هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌ های ما می‌ توانند در حوزه عملیاتی سنتکام (CENTCOM) و فرماندهی هند-اقیانوس آرام (USPACOM)، همگی آن‌ها را هدف قرار دهند!

این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران همانطور که پیشتر نیز تأکید کرده است، پایگاه ها و منافع نظامی آمریکا در هر نقطه که مبدأ تجاوز علیه تهران باشد را با صلابت و قدرت و بر اساس اصل دفاع مشروع، هدف قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست پیشتر در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: یک ارزیابی محرمانه اخیر هشدار داده است که ادامه عملیات گسترده در خاورمیانه، خطر تضعیف توانمندی‌های آمریکا در سایر مناطق را به همراه دارد. بر اساس این ارزیابی، چند تن از سران نظامی آمریکا به پیت هگست، وزیر جنگ توصیه کرده‌اند که ادامه عملیات گسترده علیه ایران قابل تداوم نیست و خطر تضعیف توانایی آمریکا برای مقابله با تهدیدهای دیگر، از جمله تهدیدها علیه خاک این کشور را افزایش می‌دهد. این هشدارها از سوی فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا و همچنین فرماندهان چهارستاره مسئول نظارت بر عملیات آمریکا در سراسر اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به هگست ارائه شده است.