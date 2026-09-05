راه دسترسی بندر نوشهر در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه شنبه پس از پایان بازدید از راه دسترسی بندر نوشهر با تأکید بر ضرورت رفع موانع باقیمانده، خواستار تسریع در تکمیل راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی و آمادهسازی این پروژه برای بهرهبرداری در کوتاهترین زمان شد.
وی گفت: این پروژه به طول حدود سه کیلومتر طراحی و اجرا شده که بخش قابل توجهی از آن شامل سازههای پل است.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این مسیر میتواند مسیر تردد کامیونها و خودروهای سنگین مرتبط با فعالیتهای بندری را از بافت شهری نوشهر جدا کرده و از حجم ترافیک در معابر شهر بکاهد.
سعید کیاکجوری، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر یکی از پروژههای مهم برای ارتقای ارتباط بندر با شبکه حملونقل پیرامونی است و تکمیل آن میتواند در تسهیل ورود و خروج ناوگان حمل کالا نقش مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای دسترسی به بنادر از الزامات افزایش بهرهوری فعالیتهای بندری است، افزود: با بهرهبرداری از این مسیر، شرایط برای ساماندهی بهتر تردد وسایل نقلیه سنگین و کاهش آثار ناشی از تردد این خودروها در محدوده شهری فراهم خواهد شد.
کیاکجوری ادامه داد: تکمیل این پروژه علاوه بر کمک به بهبود وضعیت ترافیکی نوشهر، در تقویت ظرفیتهای لجستیکی بندر و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه نیز اثرگذار خواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اتمام بخشهای باقیمانده پروژه تأکید کرد و گفت: تلاش مجموعههای مرتبط بر این است که موانع موجود در کوتاهترین زمان برطرف شود و پروژه در شرایط مناسب وارد مرحله بهرهبرداری شود.
راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، از جمله طرحهایی است که تکمیل آن میتواند ضمن بهبود دسترسی به مجموعه بندری، زمینه خروج بخشی از ترافیک سنگین از معابر شهری را فراهم کرده و به ارتقای ظرفیتهای حملونقل و لجستیکی غرب مازندران کمک کند.
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