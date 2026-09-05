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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

دو فوتسالیست قمی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

دو فوتسالیست قمی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند

قم- دو بازیکن فوتسال بانوان استان قم با دعوت به اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان جمهوری اسلامی ایران، در جمع مدعوین این تیم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس محمدی و فاطمه سبحانی، دو فوتسالیست استان قم هستند که برای حضور در اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان دعوت شده‌اند.

این دو بازیکن فعالیت ورزشی خود را در قم و زیر نظر نرگس مدققی دنبال می‌کنند و با جلب نظر کادر فنی تیم ملی، فرصت حضور در اردوی ملی‌پوشان فوتسال بانوان کشور را به دست آورده‌اند.

دعوت از این دو فوتسالیست قمی، نشان‌دهنده حضور استعدادهای ورزشی استان قم در سطح ملی و ظرفیت این استان در رشته فوتسال بانوان است.

محمدی و سبحانی با حضور در این اردو، در جمع برترین بازیکنان فوتسال بانوان کشور قرار می‌گیرند و فرصت خواهند داشت توانمندی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6938406

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