به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با گرامیداشت ایام اسارت اهلبیت (ع) و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز سنگر رسانه، میدان جهاد ترکیبی و شناختی است و ایستادگی در برابر امپراتوری رسانهای غرب و جریان صهیونیستی، نقشی همسنگ مجاهدت رزمندگان در میدان نبرد دارد.
وی با اشاره به جایگاه مازندران به عنوان استانی شهیدپرور، افزود: علاوه بر شهیدپروری، شهیدمحوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و جامعه باید با حرکت در مسیر آرمانهای شهدا، زمینه خشنودی آنان را فراهم کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با استناد به آموزههای قرآنی، ادامه داد: شهدا زمانی خشنود خواهند شد که ببینند مردم و مسئولان بدون ترس و عقبنشینی، راه عزت، مقاومت و ارزشهای دینی را ادامه میدهند و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید و همچنین اقدامات جبهه مقاومت، تصریح کرد: مطالبه خونخواهی و انتقام، خواسته مشترک ملتهای ایران و عراق است و استمرار این مطالبه نشان میدهد ملت اجازه نخواهد داد خون شهدا به فراموشی سپرده شود.
آیت الله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت عمل به وصایای شهدا تأکید کرد و گفت: اهتمام به اقامه نماز، رعایت حجاب، تقوا، پاکدستی، خدمت صادقانه به مردم و پایبندی به ارزشهای انقلاب، از مصادیق شهیدمحوری است و موجب تداوم مسیر شهدا خواهد شد.
وی با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات، خاطرنشان کرد: در صورت انجام هرگونه مذاکره، موضوع شناسایی و مجازات عاملان شهادت رهبر شهید، پیگیری خونخواهی، جبران خسارتها و دریافت غرامت باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد و از مطالبات اساسی ملت ایران محسوب شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان تأکید کرد: همانگونه که خداوند حافظ خون شهدا و منتقم آنان است، جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد با پاسداری از آرمانهای شهدا، نگذارد خون آنان پایمال شود.
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