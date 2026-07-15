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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

مطالبه خونخواهی و انتقام خواسته مشترک ملت‌های ایران و عراق است

مطالبه خونخواهی و انتقام خواسته مشترک ملت‌های ایران و عراق است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: مطالبه خونخواهی و انتقام، خواسته مشترک ملت‌های ایران و عراق است و استمرار این مطالبه نشان می‌دهد ملت اجازه نخواهد داد خون شهدا به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با گرامیداشت ایام اسارت اهل‌بیت (ع) و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز سنگر رسانه، میدان جهاد ترکیبی و شناختی است و ایستادگی در برابر امپراتوری رسانه‌ای غرب و جریان صهیونیستی، نقشی هم‌سنگ مجاهدت رزمندگان در میدان نبرد دارد.

وی با اشاره به جایگاه مازندران به عنوان استانی شهیدپرور، افزود: علاوه بر شهیدپروری، شهیدمحوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و جامعه باید با حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا، زمینه خشنودی آنان را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با استناد به آموزه‌های قرآنی، ادامه داد: شهدا زمانی خشنود خواهند شد که ببینند مردم و مسئولان بدون ترس و عقب‌نشینی، راه عزت، مقاومت و ارزش‌های دینی را ادامه می‌دهند و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید و همچنین اقدامات جبهه مقاومت، تصریح کرد: مطالبه خونخواهی و انتقام، خواسته مشترک ملت‌های ایران و عراق است و استمرار این مطالبه نشان می‌دهد ملت اجازه نخواهد داد خون شهدا به فراموشی سپرده شود.

آیت الله محمدی لائینی همچنین بر ضرورت عمل به وصایای شهدا تأکید کرد و گفت: اهتمام به اقامه نماز، رعایت حجاب، تقوا، پاکدستی، خدمت صادقانه به مردم و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، از مصادیق شهیدمحوری است و موجب تداوم مسیر شهدا خواهد شد.

وی با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات، خاطرنشان کرد: در صورت انجام هرگونه مذاکره، موضوع شناسایی و مجازات عاملان شهادت رهبر شهید، پیگیری خونخواهی، جبران خسارت‌ها و دریافت غرامت باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و از مطالبات اساسی ملت ایران محسوب شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که خداوند حافظ خون شهدا و منتقم آنان است، جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد با پاسداری از آرمان‌های شهدا، نگذارد خون آنان پایمال شود.

کد مطلب 6888843

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