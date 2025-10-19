مرکزی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی وزارت ارتباطات را جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ ۳۰۰ سال اخیر، اراک بهعنوان یکی از شهرهای تأثیرگذار، در کنار حضرت امام خمینی (ره) و میرزا تقیخان امیرکبیر، کمتر فردی را میتوان یافت که تأثیر ملی و جهانی داشته باشد.
وی افزود: استان مرکزی به جهت توسعه زیرساختها و رشد صنایع جزو استانهای پیشرو است و بسیاری از مشکلات و چالشهایی که در سایر استانها وجود دارد، در استان مرکزی مشاهده نمیشود.
عابدی تصریح کرد: برنامهریزی برای استفاده بهینه از این منابع به گونهای است که تمامی روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته استان از خدمات ارتباطی و فناوری بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: این منابع برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان، هوشمندسازی صنایع، تقویت نیروی انسانی و ایجاد زنجیره ارزش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته است.
عابدی تاکید کرد: استان مرکزی با بهرهگیری از همکاری نزدیک بین مدیران استانی و تیمهای وزارتخانه، توانسته است در طول ماههای اخیر بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی وزارت ارتباطات را جذب کند.
معاون نوآوری و فناوری امور بینالملل وزارت ارتباطات گفت: با استانداردهای جدید تعیین شده در دولت چهاردهم، اتصال و پوشش روستاها به بهترین شکل انجام خواهد شد و تمامی اپراتورها در اجرای این مأموریت مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: استفاده حداکثری از فرصتها و منابع برای توسعه پایدار استان و حمایت از پروژههای اقتصادی و فناوری مورد تاکید است.
عابدی تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری مستمر میان مدیران استانی و وزارتخانه، تلاش میکنیم مسیر توسعه استان را به بهترین نحو دنبال کنیم.
