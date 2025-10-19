  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

مرکزی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی وزارت ارتباطات را جذب کرد

اراک- معاون نوآوری و فناوری امور بین‌الملل وزارت ارتباطات گفت: استان مرکزی موفق به جذب بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی وزارت ارتباطات شد که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی بعد از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ ۳۰۰ سال اخیر، اراک به‌عنوان یکی از شهرهای تأثیرگذار، در کنار حضرت امام خمینی (ره) و میرزا تقی‌خان امیرکبیر، کمتر فردی را می‌توان یافت که تأثیر ملی و جهانی داشته باشد.

وی افزود: استان مرکزی به جهت توسعه زیرساخت‌ها و رشد صنایع جزو استان‌های پیشرو است و بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که در سایر استان‌ها وجود دارد، در استان مرکزی مشاهده نمی‌شود.

عابدی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این منابع به گونه‌ای است که تمامی روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته استان از خدمات ارتباطی و فناوری بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: این منابع برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان، هوشمندسازی صنایع، تقویت نیروی انسانی و ایجاد زنجیره ارزش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته است.

عابدی تاکید کرد: استان مرکزی با بهره‌گیری از همکاری نزدیک بین مدیران استانی و تیم‌های وزارتخانه، توانسته است در طول ماه‌های اخیر بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال منابع حمایتی وزارت ارتباطات را جذب کند.

معاون نوآوری و فناوری امور بین‌الملل وزارت ارتباطات گفت: با استانداردهای جدید تعیین شده در دولت چهاردهم، اتصال و پوشش روستاها به بهترین شکل انجام خواهد شد و تمامی اپراتورها در اجرای این مأموریت مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: استفاده حداکثری از فرصت‌ها و منابع برای توسعه پایدار استان و حمایت از پروژه‌های اقتصادی و فناوری مورد تاکید است.

عابدی تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری مستمر میان مدیران استانی و وزارتخانه، تلاش می‌کنیم مسیر توسعه استان را به بهترین نحو دنبال کنیم.

