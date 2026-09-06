فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی و تقویت و گسترش وضعیت پرفشار جنب حاره‌ای، از امروز و به‌ویژه برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، روند افزایش دما در خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود و هوا گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه وضعیت جوی هوا تا روز سه‌شنبه یکنواخت خواهد بود، بیان کرد: البته در برخی ساعات، وزش تندباد و گرد و خاک، به‌ویژه در نواحی مستعد و مرز شرقی، دور از انتظار نیست.

زارعی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سردترین نقطه خراسان جنوبی قاین با ۱۱ درجه و گرم‌ترین نقطه استان دهسلم با ۴۱ درجه ثبت شده است.

وی گفت: دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۲ درجه و در گرم‌ترین ساعات ۳۲ درجه بوده است.