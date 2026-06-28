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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

کشف کالای قاچاق و توقیف یک شناور در بندرعباس

کشف کالای قاچاق و توقیف یک شناور در بندرعباس

بندرعباس- جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف مقادیری کالای قاچاق در مرزهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۴۴۰ متر پارچه، ۴۰ ثوب البسه زنانه، ۲۷ جفت دمپایی، ۱۰ جفت کفش قاچاق شدند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستورکار اطلاعاتی قرار گرفته است اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 6873238

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