  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

کشف کالای قاچاق در بندرعباس به ارزش ۱۲ میلیارد ریال

کشف کالای قاچاق در بندرعباس به ارزش ۱۲ میلیارد ریال

بندرعباس- جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف مقادیری کالای قاچاق در مرزهای این شهرستان به ارزش ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۳۰ دستگاه دوچرخه قاچاق کشف کردند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستورکار اطلاعاتی قرار گرفته است، اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 6872260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها