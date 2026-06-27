کشف کالای قاچاق در بندرعباس به ارزش ۱۲ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز موفق به کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۳۰ دستگاه دوچرخه قاچاق کشف کردند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس در خاتمه ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستورکار اطلاعاتی قرار گرفته است، اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند.