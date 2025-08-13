آغاز فصل گاو بانگی در استان سمنان؛ نغمه عشق و بقا در جنگل هیرکانی ابر

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فصل گاو بانگی پانزدهم شهریورماه در استان سمنان آغاز می‌شود، ابراز داشت: هدف اصلی طرح حفاظت و حراست از گوزن و مرال های منطقه است.

وی گاو بانگی را نشانه چرخه حیات و تلاشی برای بقا در دل جنگل‌های انبوه هیرکانی دانست و افزود: جنگل رودبارک، جنگل ابر و خوش ییلاق از مناطق مستعد است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه حفاظت از مرال‌ها در این فصل نیازمند حضور مستمر نیروها است، ابراز داشت: در این خصوص اقداماتی سال‌های قبل انجام گرفت که برنامه‌ریزی لازم برای مشارکت مردم در حال انجام است.

یوسف پور با بیان اینکه برای حفاظت از عرصه‌های وسیع محیط زیست نیازمند آموزش و آگاهی بخشی به جوامع محلی و بومی هستیم، تصریح کرد: قطعاً با این اقدام حفاظت از مرال‌ها در این فصل بهتر انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پایان فصل گاو بانگی بسته به شرایط جوی و جغرافیایی منطقه اواخر مهر یا اوایل آبان است، افزود: حفاظت مؤثر از این جانور ارزشمند و حفظ تنوع زیستی کشورمان ضروری است.