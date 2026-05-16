به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید وزش بادهای شدید و افزایش ارتفاع امواج در آب های جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این اطلاعیه، از روز یک شنبه ۲۷ اردیبهشت، فعالیت های دریایی در استان های بوشهر و هرمزگان با محدودیت های جدی مواجه خواهد شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه جدیدی از روز یکشنبه فعالیت خود را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز می کند و این وضعیت که تا صبح روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ادامه خواهد داشت، با افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه ای تا محدوده ۲۸ نات و افزایش تلاطم دریا همراه است.

جزئیات مناطق تحت تاثیر سامانه

طبق پیش بینی ها، ارتفاع امواج در مناطق ساحلی به ۱.۸ متر و در مناطق دور از ساحل به بیش از آن خواهد رسید.

روز یک شنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان های بوشهر و هرمزگان در صدر فعالیت این سامانه قرار دارند.

در روز دوشنبه، کانون ناپایداری ها به جنوب استان بوشهر و کل استان هرمزگان منتقل می شود و در نهایت روز سه شنبه، سواحل و مناطق دور از ساحل استان هرمزگان همچنان تحت تاثیر امواج و وزش باد خواهند بود.

پیامدهای احتمالی و اثر مخاطره

این شرایط جوی می تواند منجر به غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس های پرورش ماهی شود. همچنین اختلال در ترددهای دریایی اعم از قایق های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین و حتی شناورهای مسافربری و تجاری دور از انتظار نیست.

علاوه بر این، فعالیت های فراساحلی و سکوهای نفتی نیز با تهدید مواجه خواهند شد.

توصیه های ایمنی و آماده باش

سازمان هواشناسی بر اساس این هشدار نارنجی بر منع کامل فعالیت های تفریحی و شیلاتی و همچنین اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین در تمامی مناطق اعلام شده تاکید دارد و خواستار اتخاذ محدودیت ها و تمهیدات لازم جهت فعالیت های ساحلی و فراساحلی و فعالیت های سکوهای نفتی و آماده باش کامل تمامی دستگاه های مسئول برای مواجهه با خسارات احتمالی ناشی از تندباد و طوفان دریایی است.

لازم به ذکر است که هشدارهای زرد قبلی به شماره های ۱۷ و ۱۸ همچنان به قوت خود باقی هستند و این هشدار سطح نارنجی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه فوری تاکید دارد.