  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

شناسایی بیش از ۱۰۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور

شناسایی بیش از ۱۰۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت: در چهارمین مرحله از طرح سراسری حفظ کاربری اراضی کشاورزی هزار و ۴۳۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل افشاری اقدم، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشاورزی اعلام کرد: چهارمین مرحله از طرح سراسری حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) با حضور گسترده بیش از ۸۰۰ نفر از کارکنان یگان حفاظت سازمان امور اراضی، انتظامی استان‌ها، دستگاه قضا، فرمانداری‌ها، ادارات خدمات‌رسان و یگان‌های حفاظت مرتبط با زمین به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرا شد.

وی با تشریح جزئیات چهارمین مرحله طرح حکاک گفت: این مرحله از طرح با هماهنگی کامل بین‌دستگاهی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و میدانی، به‌عنوان پُرشمارترین و مؤثرترین مرحله تاکنون برگزار شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، هزار و ۴۳۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز را در اراضی زراعی و باغی شناسایی و برای هزار و ۴۰۵ فقره اخطاریه صادر شد.

وی ادامه داد: در این مرحله، ۴۰ فقره بنگاه معاملاتی متخلف پلمب و ۵۱ مورد اجرای احکام قضایی اجرا شد.

افشاری‌اقدم اضافه کرد: بزرگترین دستاورد این مرحله، مربوط به اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بود. فرمانده یگان حفاظت در این باره گفت: با هماهنگی قضایی و همکاری انتظامی، هزار و ۶۷۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و کارکنان حاضر در طرح تأکید کرد: هدف اصلی یگان حفاظت، صرفاً تخریب و قلع‌وقمع نیست؛ بلکه رویکرد ما، اقدامات پیشبینانه، پیشدستانه و پیشگیرانه است تا اصلاً اجازه ندهیم تغییری در کاربری اراضی رخ دهد.

کد مطلب 6931169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها