به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، جامجهانی پیکلبال با حضور ۶۴ تیم به میزبانی دانانگ ویتنام از ۸ تا ۱۶ شهریور با حضور تیم ملی کشورمان برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم ایران با ۴ ورزشکار خانم و ۶ ورزشکار مرد به میدان خواهد رفت. ملیپوشان پیکلبال کشورمان در گروه دوم با تیمهای آمریکا (قهرمان دوره قبلی این مسابقات) ساموآ و بولیوی همگروه خواهند بود.
امیر جدیدی فر و انوشا شاهقلی (تهران)، مسعود پیروزی و روزبه فرجی (گلستان)، دانیال حاجیوند و رادین فهیمی (البرز) در تیم مردان و هانیه هویدا (یزد)، مدیا مسگری (تهران)، نگار سعیدی (گلستان) و زهرا خوش خو (فارس) تیم زنان کشورمان را در این مسابقات تشکیل میدهند.
مهدی حسینقلیپور(هیات رئیسه فدراسیون)، محمد رضا صافی (سرپرست)، مهدی لیاقت (سرمربی)، مسعود کارخانه (مربی بدنساز) و مهدی مولایی باروق (مسئول رسانه) این تیم را همراهی خواهند کرد.
جامجهانی پیکلبال از هشتم شهریور به میزبانی ویتنام آغاز میشود و تیم ملی ایران با ترکیبی ۱۰ نفره در جمع ۶۴ تیم حاضر در این رقابتها به میدان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، جامجهانی پیکلبال با حضور ۶۴ تیم به میزبانی دانانگ ویتنام از ۸ تا ۱۶ شهریور با حضور تیم ملی کشورمان برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم ایران با ۴ ورزشکار خانم و ۶ ورزشکار مرد به میدان خواهد رفت. ملیپوشان پیکلبال کشورمان در گروه دوم با تیمهای آمریکا (قهرمان دوره قبلی این مسابقات) ساموآ و بولیوی همگروه خواهند بود.
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