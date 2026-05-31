شناسایی و دستگیری عامل هتک حرمت در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال هتک حرمت تمثال شهدا طی بامداد روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه شهرستان جهرم، ضمن برقراری گشت‌های اطلاعاتی با انجام اقدامات فنی، یک نفر از عاملان اصلی را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی دستگیر نمودند.

متهم ضمن اعتراف به این خرابکاری ها به دیگر اعمال مجرمانه خود نیز اقرار کرد.

اطلاعات سپاه شهرستان جهرم از شهروندان خواهمشند است مشاهدات، مستندات و موارد خاص مرتبط با موضوعات امنیتی و مشکوک در سطح محل زندگی و محل کسب و کار خود را به سامانه ۱۱۴ گزارش دهند.

