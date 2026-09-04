به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: ما برای ماندن در دنیا نیامدهایم، بلکه برای توشه برداشتن و آباد کردن مسیر آخرت آمدهایم و بهترین توشه برای این مسیر تقوا است.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به خطبه ۱۹۳ نهجالبلاغه افزود: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف انسانهای باتقوا میفرماید که آنان در روز، اهل علم، نیکوکاری و تقوا هستند.
وی ادامه داد: گاهی افرادی را میبینیم که از نظر دانش در رتبه بالایی قرار دارند، اما در رفتارهای روزمره از عقلانیت کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که انسان باتقوا علاوه بر دانش، فرهیختگی و عقلانیت را در رفتار خود نشان میدهد.
انسان باتقوا برای جامعه اثرگذار است
امام جمعه شیراز با بیان اینکه عالم بودن با اثرگذاری اجتماعی همراه است، گفت: برخی افراد انسانهای خوبی هستند، اما تأثیر اجتماعی آنها بسیار اندک است؛ در حالی که انسان باتقوا باید در جامعه نقشآفرین باشد.
آیتالله دژکام با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: یک عالم برای شیطان از هزار عابد سختتر است؛ چراکه عابد ممکن است تنها برای خودش عبادت کند، اما عالم برای جامعه تلاش میکند و مانع گمراهی مردم میشود.
وی افزود: سعدی نیز همین مضمون را در گلستان بیان کرده است؛ عابد تلاش میکند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، اما عالم برای نجات غریق جامعه تلاش میکند.
نشانه علم، خشیت الهی است
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به آیه ۲۸ سوره فاطر گفت: قرآن کریم میفرماید «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»؛ یعنی نشانه عالم بودن، خشیت و ترس از خداوند است.
وی ادامه داد: عالم بودن تنها به حفظ اصطلاحات، آیات و احادیث نیست، بلکه انسان عالم کسی است که وقتی دستور الهی را میشنود، برای عمل کردن به آن تلاش میکند.
آیتالله دژکام با اشاره به نمونههایی از نیروهای انتظامی که در برابر پیشنهادهای مالی سنگین برای چشمپوشی از تخلفات مقاومت کردهاند، گفت: فردی که پیشنهاد چند میلیاردی را رد میکند و میگوید از خدا میترسم، نشان میدهد آنچه از دین آموخته در زندگی خود به کار گرفته است.
علم باید به عمل منتهی شود
امام جمعه شیراز با اشاره به توصیههای آیتالله جوادی آملی به طلاب اظهار کرد: اگر انسان مطلبی را میآموزد تا آن را روی منبر برای دیگران بیان کند، باید در خود تجدیدنظر کند؛ علم را باید برای عمل کردن آموخت.
وی با اشاره به سیره علمای گذشته افزود: شیخ طوسی کتاب «مصباح المتهجد» را ابتدا برای عمل خودش تدوین کرد و امروز پس از قرنها، این اثر همچنان مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
در برابر استکبار باید محکم ایستاد
آیتالله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه شیراز نیز با توصیه مؤمنان به تقوای الهی، مهمترین محور سخنان خود را مقابله با استکبار عنوان کرد و گفت: امروز دو جبهه بهصورت ملموس در دنیا شکل گرفته است؛ یک طرف طرفداران اسلام ناب محمدی(ص) و طرف دیگر دشمنان اسلام قرار دارند.
وی افزود: ممکن است در ظاهر، یک طرف امکانات و قدرت بیشتری داشته باشد، اما نمیتوان وجود این دو جبهه را انکار کرد.
دشمن برای ملتهای مسلمان حق برابر قائل نیست
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: دشمنان اسلام برای ملتهای مسلمان، حق مساوی با خودشان قائل نیستند و دیگران را شهروند درجه دو و سه میدانند.
وی با اشاره به حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک و سیریک گفت: اگر جنگی رخ نداده بود، شاید بسیاری از مردم حتی نام این منطقه را نمیشنیدند، اما دشمن در یک مراسم عروسی موشک زده و پنج نفر را به شهادت رسانده است.
آیتالله دژکام ادامه داد: باید این مسئله را تصور کنیم که چرا باید یک خانه را که در آن مراسم عروسی برپا است هدف قرار دهند و عروسی مردم را به عزا تبدیل کنند.
دیپلماسی باید باشد اما سازشکاری نه
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن گفت: اگر دشمن احساس کند که شما ضربه میخورید و عقبنشینی میکنید، تصور میکند میتواند ضربه دیگری وارد کند.
وی خطاب به نیروهای مسلح کشور گفت: از ارتش، سپاه و نیروهای پدافند میخواهیم در دفاع از مظلومیت مردم کوتاه نیایند و در برابر تجاوز دشمن محکم بایستند.
آیتالله دژکام با بیان اینکه ایران آغازکننده جنگ نبوده است، گفت: ما نمیخواهیم جنگ را گسترش دهیم و از نظر دینی نیز این کار را درست نمیدانیم، اما مدافع هستیم و محکم دفاع میکنیم.
وی افزود: دیپلماسی همیشه باید وجود داشته باشد، اما سازشکاری قابل قبول نیست.
پدافند هوایی کشور قدرتمند شده است
نماینده ولیفقیه در فارس با قدردانی از نیروهای پدافند هوایی کشور اظهار کرد: به حمدالله پدافند کشور امروز به نقطهای رسیده که توانسته است تعداد زیادی از تجهیزات و هواپیماهای متجاوز دشمن را ساقط کند.
وی تأکید کرد: دشمن نباید احساس کند که ما دست روی دست میگذاریم تا هر کاری که میخواهد انجام دهد.
مردم ایران محاصره اقتصادی را نیز پشت سر میگذارند
آیتالله دژکام با اشاره به جنگ اقتصادی علیه ایران گفت: دشمن برای چندمین بار اعلام کرده که قصد محاصره اقتصادی ایران را دارد، اما این نخستین تجربه ما نیست.
وی ادامه داد: در دوره گذشته نیز آمریکا اعلام کرده بود چنان ایران را محاصره اقتصادی میکند که مردم برای تأمین نان خود مجبور به تسلیم شوند، اما ایران بیش از ۲۴ ماه مقاومت کرد و دشمن در رسیدن به هدف خود شکست خورد.
امام جمعه شیراز افزود: این بار نیز دشمن علاوه بر تحریم اقتصادی، موضوع محاصره دریایی را مطرح کرده است، اما مقاومت مردم ایران نشان خواهد داد که با یک ابرقدرت معنوی به نام ایران مواجه است.
گرانفروشی در شرایط جنگ اقتصادی خیانت به مردم است
وی با تأکید بر ضرورت همراهی همه بخشها در شرایط جنگ اقتصادی گفت: اگر کسی در این شرایط حتی به اندازه یک پوست جو، بار مردم را بیشتر کند، شریک ظلم دشمن است.
آیتالله دژکام با انتقاد از گرانفروشی و برخی تخلفات اقتصادی اظهار کرد: دشمن به اندازه کافی بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است و نباید عدهای با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی فشار بیشتری بر مردم وارد کنند.
وی خواستار فعالیت جدی دستگاههای نظارتی شد و گفت: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، فراجا، دیوان محاسبات و دیگر دستگاههای نظارتی باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا عدهای در جنگ اقتصادی شریک دشمن نشوند.
مردم ایران از مقاومت دست نمیکشند
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام گفت: برخی تصور میکنند اگر فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا کند، مردم از دین و انقلاب فاصله میگیرند، در حالی که مردم ایران برای این راه شهید دادهاند و همچنان بر عهد خود ایستادهاند.
وی افزود: امروز خانوادههایی وجود دارند که چند نسل آنها برای دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب ایستادهاند و نمیتوان با فشار و توطئه آنها را از مسیر خود بازگرداند.
اجازه ندهیم فساد و فحشا به جامعه آسیب بزند
آیتالله دژکام همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: عدهای تلاش میکنند شهوت، فساد، فحشا و مواد مخدر را در جامعه گسترش دهند و این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اهمیت عفاف و حجاب اظهار کرد: امروز زمان آن نیست که خودمان به جامعه و کشور آسیب بزنیم؛ همه مؤمنان باید دیگران را به اتحاد، همراهی و ایستادگی در برابر دشمن دعوت کنند.
از خدا کمک بخواهید و استقامت کنید
وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مقابله حضرت موسی(ع) با فرعون گفت: قرآن کریم راه پیروزی را در دو دستور حضرت موسی(ع) خلاصه کرده است؛ «استعینوا بالله» یعنی از خدا کمک بخواهید و «اصبروا» یعنی استقامت و صبر کنید.
آیتالله دژکام ادامه داد: امروز نیز باید در خانه خدا، مساجد، مجالس دعا و زیارت حضرت احمدبن موسی(ع) از خداوند کمک بخواهیم و بدانیم که دست ما از همه جا کوتاه است، اما خدا را داریم.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر اینکه زمین متعلق به خداوند است، گفت: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»؛ زمین مال ترامپ و دیگر قدرتها نیست و خداوند آن را به هرکس که بخواهد به ارث میدهد.
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