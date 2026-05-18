سلیمانی: خرمشهر نماد ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر صبح دوشنبه با حضور فرمانداران، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج و اعضای شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه برگزار شد.

بهرام سلیمانی در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر اظهار کرد: سوم خرداد یکی از ماندگارترین و پرافتخارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است و آزادسازی خرمشهر جلوه‌ای از ایمان، وحدت و ایثار ملت ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر رهبری امام خمینی (ره)، توکل به خدا و روحیه مقاومت توانست در دوران دفاع مقدس معادلات دشمن را برهم بزند و یک پیروزی بزرگ تاریخی را رقم بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: کرمانشاه یکی از خط مقدم‌های مقاومت در جنگ تحمیلی بود و مردم این استان خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از بمباران‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان در ذهن دارند.

سلیمانی ادامه داد: به همین دلیل مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان سنگین‌تر است و باید با استفاده از شیوه‌های نوین فرهنگی، این ارزش‌ها را به نسل امروز منتقل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح دفاع مقدس تصریح کرد: باید از تحریف واقعیت‌های دوران جنگ جلوگیری شود و از ظرفیت پیشکسوتان، راویان دفاع مقدس، هنرمندان و فعالان فضای مجازی برای تبیین رشادت‌های رزمندگان استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: تکریم خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه مدیران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران در این زمینه وظیفه دارند.

سلیمانی همچنین بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد و افزود: برنامه‌های مرتبط با سوم خرداد نباید صرفاً به اقدامات نمادین و اداری محدود شود، بلکه باید برنامه‌هایی اثرگذار و الهام‌بخش برای نسل جدید طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت جهادی در حل مشکلات کشور بیان کرد: تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد با روحیه جهادی، اخلاص و کار شبانه‌روزی می‌توان بر مشکلات و موانع غلبه کرد و امروز نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به این روحیه نیاز دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان خواستار برگزاری گسترده و مردمی مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر در سراسر استان شد و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید برای برگزاری برنامه‌هایی در شأن این مناسبت ملی و انقلابی پای کار باشند.