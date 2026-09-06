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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

ارتش یکی از سازمان‌های الگو در التزام به موازین شرعی است

ارتش یکی از سازمان‌های الگو در التزام به موازین شرعی است

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ارتش یکی از سازمان‌های الگو در التزام به موازین شرعی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم گردهمایی حاکمیت بخشی به موازین شرعی در رفتار سازمانی در جمع کارکنان نیروی دریایی ارتش در ستاد نداجا با تأکید بر ضرورت حاکمیت موازین شرعی در نیروهای مسلح گفت: تمامی فعالیت‌ها و تصمیمات در حوزه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی باید در چارچوب احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

وی با اشاره به آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ سوره مبارکه مائده، خدامحوری، عدالت‌محوری و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین مبانی رعایت موازین شرعی دانست و افزود: هر اقدامی زمانی ارزشمند است که مطابق خواست و دستور الهی و در چارچوب قوانین انجام شود.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اظهار کرد: تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و در نیروهای مسلح نیز اجرای این اصل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی همچنین با اشاره به آیین‌نامه تأیید شرعی فرآیندها و روش‌ها در نیروهای مسلح، بر ضرورت اجرای دقیق این آیین‌نامه، نظارت فرماندهان و همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین بر ضرورت توجه به اقتضائات نسل جدید سربازان، اجرای طرح انطباق در مراکز درمانی، رعایت ضوابط در منازل سازمانی و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در پایان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از متدین‌ترین و ولایی‌ترین مجموعه‌های کشور و یکی از سازمان های الگو در التزام به موازین شرعی، در جامعه است و باید در اجرای احکام اسلامی پیشگام سایر دستگاه ها قرار گیرد.

کد مطلب 6939341
رامین عبداله شاهی

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