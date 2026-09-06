به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جونگ‌آن، کره جنوبی در موقعیت بسیار دشواری گرفتار شده است؛ زیرا ایران اعلام کرده که در صورت اعزام نیرو از سوی سئول، این اقدام را به منزله جانبداری کره از ایالات متحده تلقی خواهد کرد، در حالی که واشنگتن هنوز مشخص نکرده است که آیا چنین مشارکتی برای جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر نیز از عملکرد کره ناخشنود بوده، کافی خواهد بود یا خیر.

بر اساس اعلام این رسانه، یک مقام ارشد ایرانی روز جمعه هشدار داد که هرگونه دخالت کره جنوبی در مناقشه تنگه هرمز، به مثابه مشارکت در جنگ محسوب خواهد شد.

به گزارش جونگ‌آن، مشکل اینجاست که آمریکا نشانه آشکاری از استقبال نسبت به برنامه‌ های نظامی کره جنوبی نشان نمی‌دهد؛ به‌ویژه در این خصوص که آیا اعزام تیم‌ های جستجو و نجات کافی خواهد بود یا خیر.

در پی طرح پرسش‌هایی درباره بررسی دولت کره جنوبی برای اعزام تجهیزات و نیروهای غیررزمی از جمله یک کشتی پشتیبانی لجستیکی، یک هواپیمای گشت دریایی P-۸A و پرسنل خنثی‌سازی مواد منفجره، یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا، پاسخگویی در مورد هرگونه اعزام احتمالی را به سئول ارجاع داد.