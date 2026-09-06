علی گودرزی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح عضویت رایگان دهکهای اول تا سوم در کتابخانههای عمومی استان مرکزی با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به منابع و خدمات کتابخانهای اجرا میشود.
وی افزود: خانوارهای قرارگرفته در دهکهای اول تا سوم اقتصادی میتوانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود، به صورت رایگان در کتابخانههای عمومی استان مرکزی عضو و از خدمات متنوع این مراکز بهرهمند شوند.
گودرزی زاده تصریح کرد: کتابخانههای عمومی علاوه بر ارائه کتاب، به مراکز فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند و خدمات متنوعی به گروههای مختلف سنی ارائه میدهند.
وی ادامه داد: فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان، بهویژه خانوادههای کمبرخوردار، به ظرفیتها و خدمات کتابخانههای عمومی از اولویتهای این مجموعه است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی تاکید کرد: اعضای کتابخانههای عمومی این استان میتوانند به مجموعه گستردهای از کتابها و منابع مطالعاتی، سالنهای مطالعه، بخشهای کودک و نوجوان، کارگاههای آموزشی، نشستهای فرهنگی، مسابقات کتابخوانی و سایر برنامهها و خدمات کتابخانهای دسترسی داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان خانوادهها گفت: دسترسی آسان و کمهزینه به منابع فرهنگی میتواند زمینهساز افزایش سرانه مطالعه و تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان شود و کتابخانههای عمومی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.
گودرزی زاده بیان کرد: خانوادههای مشمول این طرح با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود، از امکان عضویت رایگان و ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی کتابخانهها استفاده کنند.
وی افزود: توسعه عدالت فرهنگی و فراهم کردن فرصت برابر برای دسترسی به کتاب و خدمات فرهنگی، از اولویتهای مجموعه کتابخانههای عمومی استان مرکزی است.
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