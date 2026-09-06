ترکیب احتمالی استقلال مقابل آلومینیوم؛ دو تغییر در خط دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف آلومینیوم این شهر خواهد رفت؛ دیداری که با قضاوت پیام حیدری برگزار میشود.
سهراب بختیاریزاده برای این مسابقه نیز مانند دیدارهای گذشته از حبیب فرعباسی درون دروازه استفاده خواهد کرد، اما آبیپوشان در خط دفاعی با دو تغییر نسبت به بازیهای اخیر خود به میدان خواهند رفت.
در قلب خط دفاع استقلال، رستم آشورماتوف و سامان فلاح قرار خواهند گرفت و با توجه به مصدومیت خفیف عارف آقاسی در دیدار برابر پرسپولیس، این مدافع احتمالا در بازی با آلومینیوم استراحت خواهد کرد. در چنین شرایطی روزبه چشمی به خط دفاعی اضافه خواهد شد.
همچنین صالح حردانی، کاپیتان دوم استقلال که به دلیل مسائل انضباطی از حضور در تمرینات تیم منع شده است، در این دیدار غایب خواهد بود. به این ترتیب سامان تورانیان برای نخستین بار در فصل جاری از ابتدا در ترکیب استقلال قرار میگیرد و در سمت راست خط دفاعی به میدان خواهد رفت. در سمت چپ نیز حسین گودرزی بازی خواهد کرد.
در خط میانی، امیرمحمد رزاقینیا وظیفه بازیسازی و حضور در مرکز زمین را بر عهده خواهد داشت. با وجود برطرف شدن مصدومیت مهران احمدی و همچنین قرار گرفتن جلالالدین ماشاریپوف در شرایط مناسبتر نسبت به هفتههای گذشته، این دو بازیکن کار خود را از روی نیمکت آغاز خواهند کرد تا بختیاریزاده با احتیاط بیشتری از آنها استفاده کند.
در جناح راست خط میانی و هجومی استقلال، یاسر آسانی که یکی از آمادهترین بازیکنان آبیپوشان در هفتههای اخیر بوده، به میدان میرود و در سمت چپ نیز علیرضا کوشکی قرار خواهد گرفت.
اسماعیل قلیزاده نیز پشت سر مهاجم استقلال بازی خواهد کرد و در خط حمله، سعید سحرخیزان بار دیگر به عنوان تکمهاجم آبیپوشان در ترکیب اصلی قرار میگیرد.
بر این اساس، ترکیب احتمالی استقلال برابر آلومینیوم اراک به شرح زیر است:
حبیب فرعباسی؛ رستم آشورماتوف، سامان فلاح، روزبه چشمی؛ سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی؛ اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان.
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