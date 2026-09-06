افزایش ابر و وزش باد در زنجان از دوشنبه

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات میانی روز نیز وزش باد در مناطق مختلف استان شکل خواهد گرفت.
وی افزود: شرایط جوی در روز یکشنبه نیز کموبیش مشابه امروز خواهد بود و در اغلب مناطق استان آسمان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر و میانی روز، پدیده غالب جوی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از روز دوشنبه تغییراتی در الگوی جوی استان ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: از دوشنبه تا چهارشنبه با عبور موجی از جو منطقه، میزان پوشش ابر افزایش مییابد و سرعت وزش باد نیز بیشتر خواهد شد.
رحماننیا ادامه داد: این شرایط ناپایدار جوی در برخی مناطق استان میتواند با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود و احتمال بارشهای خفیف و محلی در این بازه زمانی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه احتمال وقوع بارش در روز سهشنبه بیشتر است، گفت: با توجه به ماهیت این امواج، بارشها در سطح استان یکسان نخواهد بود و در برخی مناطق به صورت پراکنده و محلی رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: عمده فعالیت ناپایداریها میتواند در ساعات بعدازظهر و در مناطق مستعد و مرتفع استان باشد و بنابراین لازم است شهروندان و بهویژه افرادی که در فضای باز فعالیت دارند، تغییرات شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.
رحماننیا در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: الگوی دمای هوا طی امروز تغییر قابل ملاحظهای نخواهد داشت و دما در بیشتر مناطق استان در محدوده فعلی باقی خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: با تغییر الگوی جوی از نیمه دوم هفته، روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد و این کاهش دما بهویژه در مناطق شمالی استان محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به افزایش سرعت وزش باد طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، توصیه کرد: شهروندان در زمان افزایش سرعت باد، بهویژه در مناطق باز و مستعد، نکات ایمنی را رعایت کرده و از حضور غیرضروری در مجاورت سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری کنند.
رحماننیا همچنین بر ضرورت توجه کشاورزان به تغییرات شرایط جوی تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق، بهرهبرداران بخش کشاورزی باید توصیههای هواشناسی و اطلاعیههای صادرشده را مورد توجه قرار دهند.
وی یادآور شد: پیشبینیهای هواشناسی به صورت مستمر بهروزرسانی میشود و در صورت تقویت ناپایداریها، افزایش شدت وزش باد یا تغییر در میزان و گستره بارشها، اطلاعرسانی و هشدارهای لازم از سوی هواشناسی استان انجام خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس نقشههای فعلی، پدیده غالب استان طی روزهای پیشرو افزایش تدریجی پوشش ابر، وزش باد و در برخی مناطق رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهد بود و از نیمه دوم هفته نیز انتظار کاهش دما، بهویژه در مناطق شمالی استان، وجود دارد.
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