مهرانگیز: ۹۴۰ فقره پرونده در دادگاه صلح شهرستان دیر مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهانگیز عصر دوشنبه در بازدید از بخشهای مختلف دادگستری شهرستان دیر و گفتوگو با قضات و کارکنان، در جریان روند ارائه خدمات قضایی و اداری به مردم و نحوه رسیدگی به پروندهها و همچنین در جریان آمارهای عملکردی دادگستری شهرستان دیر نیز قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه از دادگاه صلح این شهرستان نیز بازدید و با اشاره به آمار ورودی و خروجی پروندههای این شعبه اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۶۷۳ فقره پرونده وارد دادگاه صلح دادگستری شهرستان دیر شده و در همین بازه زمانی ۹۴۰ فقره پرونده مختومه شده است که بخشی از پروندههای موجودی اولیه نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شدهاند.
مهرانگیز در ادامه با تأکید بر مأموریتهای کلان دستگاه قضا در استان بوشهر تصریح کرد: اولویت راهبردی ما در تمامی حوزههای قضایی، حفظ حقوق عامه و صیانت از بیتالمال است و قضات باید در رسیدگی به پروندهها با نگاهی جامع، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده و نسبت به کوچکترین دستاندازی به اموال عمومی و انفال با قاطعیت و طبق قانون برخورد کنند.
وی همچنین بر رعایت دقیق حقوق شهروندی تأکید کرد و افزود: عدالتخواهی تنها در صدور رأی خلاصه نمیشود، بلکه تکریم اربابرجوع، پاسخگویی شفاف، برخورد محترمانه و رعایت کرامت انسانی مراجعان در تکتک شعب، تجلی عینی رعایت حقوق شهروندی است که هیچگاه نباید تحت تأثیر فشار کاری قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر مدیران قضایی بر روند فعالیت شعب و استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود برای ارتقای رضایتمندی مردم تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در دادگستری شهرستان دیر برگزار شد و تعدادی از مراجعان، درخواستها و مسائل حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند که پس از بررسی، دستورات لازم برای رسیدگی و پیگیری موضوعات صادر شد
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