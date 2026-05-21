۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

آلبانیز: زمان آن رسیده کشورهای عربی همکاری خود را با اسرائیل قطع کنند

یک مقام سازمان ملل با انتقاد شدید از رفتارهای وحشیانه رژیم صهیونیستی از کشورهای عربی خواست همکاری های خود را با این رژیم قطع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: فعالان ناوگان صمود اسرائیل را رسوا کردند. بازداشت آنها یک راهزنی دریایی و نقض قوانین است.

وی اضافه کرد: واکنش کشورهای اروپایی به این تجاوزات اسرائیل علیه فعالان ناوگان صمود با تأخیر صورت گرفت. زمان آن فرا رسیده کشورهای عربی همکاری خود را با اسرائیل متوقف کرده و بر تل آویو فشار وارد آورند.

آلبانیز تصریح کرد: باید اسرائیل را مجبور کرد تا به قوانین بین الملل احترام بگذارد. چهار هزار فلسطینی بعد از بازداشت توسط اسرائیل ناپدید شده اند و بن گویر مسئول نخست این وضعیت است. اسرائیل فلسطینی ها را شکنجه می کند. این رفتار قلدرمآبانه ناشی از عدم بازخواست آنها است.

      زمان آن رسیده کشورهای اروپایی جنایتکار همکاری خود را با اسرائیل جنایتکار قطع کنند

