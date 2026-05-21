آلبانیز: زمان آن رسیده کشورهای عربی همکاری خود را با اسرائیل قطع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: فعالان ناوگان صمود اسرائیل را رسوا کردند. بازداشت آنها یک راهزنی دریایی و نقض قوانین است.

وی اضافه کرد: واکنش کشورهای اروپایی به این تجاوزات اسرائیل علیه فعالان ناوگان صمود با تأخیر صورت گرفت. زمان آن فرا رسیده کشورهای عربی همکاری خود را با اسرائیل متوقف کرده و بر تل آویو فشار وارد آورند.

آلبانیز تصریح کرد: باید اسرائیل را مجبور کرد تا به قوانین بین الملل احترام بگذارد. چهار هزار فلسطینی بعد از بازداشت توسط اسرائیل ناپدید شده اند و بن گویر مسئول نخست این وضعیت است. اسرائیل فلسطینی ها را شکنجه می کند. این رفتار قلدرمآبانه ناشی از عدم بازخواست آنها است.