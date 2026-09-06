به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که رژیم صهیونیستی همچنان جنوب لبنان و مردم آن را به ابزاری خونین برای رقابتهای انتخاباتی پیشِرو تبدیل میکند.
وی بیان کرد: اسرائیل جنوب لبنان و مردم آن را به «صندوق رأی خونین» تبدیل کرده است.
بری افزود که انتخابات پیشِرو اسرائیل به رقابتی تبدیل شده که همگان در آن بر سر اینکه چه کسی بیشتر میکشد و ویران میکند، با یکدیگر مسابقه میدهند.
وی بیان کرد که اسرائیل با شواهد قاطع ثابت کرد که به هیچکدام از چارچوبهای آتشبس پایبند نیست و تمامی اصول و توافقات را نادیده میگیرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدا از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تا به امروز، به ۴ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.
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