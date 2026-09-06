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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

نبیه‌بری: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست

نبیه‌بری: اسرائیل به آتش‌بس پایبند نیست

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به عدم پایبندی تل آویو به آتش‌بس گفت: اسرائیل جنوب لبنان و مردم آن را به «صندوق رأی خونین» تبدیل کرده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت که رژیم صهیونیستی همچنان جنوب لبنان و مردم آن را به ابزاری خونین برای رقابت‌های انتخاباتی پیشِرو تبدیل می‌کند.

وی بیان کرد: اسرائیل جنوب لبنان و مردم آن را به «صندوق رأی خونین» تبدیل کرده‌ است.

بری افزود که انتخابات پیشِرو اسرائیل به رقابتی تبدیل شده که همگان در آن بر سر اینکه چه کسی بیشتر می‌کشد و ویران می‌کند، با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

وی بیان کرد که اسرائیل با شواهد قاطع ثابت کرد که به هیچکدام از چارچوب‌های آتش‌بس پایبند نیست و تمامی اصول و توافقات را نادیده می‌گیرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدا از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تا به امروز، به ۴ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.

کد مطلب 6939391

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      به اسراییل اعتمادکردن نهایت حماقت وسفاهت هست

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