جمعیت آهوان پارک ملی بمو و گوزن زرد ارسنجان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،لیلا تاج‌گردون، با اشاره به سرشماری علف‌خواران در پارک ملی بمو و سایت تکثیر ارسنجان فارس گفت: نتایج سرشماری امسال نشان می‌دهد جمعیت آهو در پارک ملی بمو نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: جمعیت گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر ارسنجان نیز از ظرفیت زیستگاه خود عبور کرده و به منظور تعدیل جمعیت و حفظ پایداری اکولوژیکی منطقه، برنامه انتقال بخشی از جمعیت این گونه ارزشمند به سایر زیستگاه‌های کشور در سال آینده در دست اقدام خواهد بود.

تاج‌گردون با تأکید بر نقش موثر اقدامات حفاظتی و مشارکت محیط‌بانان گفت: افزایش جمعیت گونه‌های شاخص نتیجه تداوم پایش میدانی و مدیریت منابع آبی و کنترل عوامل تهدیدکننده حیات وحش است.

مدیرکل محیط زیست فارس خاطرنشان کرد: با وجود شرایط ناشی از رخداد جنگ، پایش و حفاظت از حیات وحش در مناطق چهارگانه و زیستگاه‌های آزاد استان با جدیت و با همت محیط‌بانان ادامه دارد.