به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاجگردون صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از منطقه شکار ممنوع روشنکوه شهرستان سرچهان، با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده برای اجرای پروژه احیای گوزن زرد ایرانی، گفت: در این بازدید ظرفیتهای حفاظتی منطقه و زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: منابع آبی، سامانههای عرفی، شرایط زیستگاهی و امکانات موجود در منطقه ارزیابی شد تا نیازهای لازم برای اجرای موفق پروژه احیای این گونه ارزشمند مشخص شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه فهرستی از نیازهای حفاظتی، پایشی، آموزشی و تجهیزاتی منطقه تهیه شده است، گفت: برنامهریزیهای اجرایی این طرح بر اساس الزامات فنی و حفاظتی انجام خواهد شد تا زمینه اجرای پایدار پروژه فراهم شود.
بازگشت گوزن زرد ایرانی به طبیعت زاگرس
تاجگردون با اشاره به اهمیت احیای گونههای در معرض تهدید، بیان کرد: پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه روشنکوه با هدف معرفی دوباره این گونه ارزشمند به طبیعت زاگرس و تقویت جمعیت آن آغاز شده و پس از انجام مطالعات امکانسنجی، اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرا قرار دارد.
وی ادامه داد: انتخاب منطقه روشنکوه بر اساس مطالعات کارشناسی، ظرفیتهای اکولوژیک، شرایط حفاظتی و قابلیت پشتیبانی از این گونه انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تأکید کرد: موفقیت این پروژه نیازمند تأمین زیرساختهای حفاظتی، مشارکت جوامع محلی و استمرار پایشهای تخصصی است و همراهی مردم منطقه نقش مهمی در حفاظت و احیای این گونه خواهد داشت.
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