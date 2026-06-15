به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابراهیمی گفت: با هدف افزایش ایمنی زیستگاه ارزشمند گوزن زرد ایرانی و در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان ارسنجان، عملیات مرمت و احیای بیش از ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در سایت گوزن زرد این شهرستان انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و ضرورت آمادگی در برابر خطرات احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، ایجاد و بازسازی خطوط آتش‌بر به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در دستور کار حفاظت از این ذخیره ژنتیکی ارزشمند کشور قرار گرفته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان افزود: این عملیات با همکاری و تعامل مؤثر شهرداری ارسنجان و اعزام یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین (گریدر) انجام شد که نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه داشت.

ابراهیمی گفت: علاوه بر مرمت و بازسازی آتش‌برها، جاده‌های دسترسی به سایت گوزن زرد نیز بهسازی شد تا در مواقع اضطراری، امکان حضور سریع نیروهای حفاظتی و امدادی در منطقه فراهم شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان با قدردانی از همکاری شهرداری این شهرستان تصریح کرد: حفاظت از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های شاخص حیات وحش، نیازمند مشارکت بین‌بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است و این اقدامات مشترک نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و محیط‌زیستی کشور دارد.