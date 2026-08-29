به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی ، کنسرت «زمزمه؛ اصفهانِ مرکب» با اجرای حسین علیشاپور و فرزاد محمدنژاد، سهشنبه ۱۰ شهریور در تالار رودکی برگزار میشود.
این کنسرت بر پایه تکخوانی و تکنوازی شکل گرفته و حسین علیشاپور آوازخوان و فرزاد محمدنژاد نوازنده تار در آن به اجرای برنامه میپردازند. علیشاپور در این برنامه اشعاری از مولانا، حافظ، عبید زاکانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی را میخواند.
آوازهای این اجرا از مایه بیات اصفهان آغاز میشود و با مُدگردانی، مخاطبان را به شنیدن نغمات گوناگون موسیقی ایرانی مهمان میکند.
کنسرت «زمزمه؛ اصفهان مرکب» ساعت ۲۰ روز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این اجرا به سامانه ایران کنسرت مراجعه کنند.
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