به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی ، کنسرت «زمزمه؛ اصفهانِ مرکب» با اجرای حسین علیشاپور و فرزاد محمدنژاد، سه‌شنبه ۱۰ شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود.

این کنسرت بر پایه تک‌خوانی و تکنوازی شکل گرفته و حسین علیشاپور آوازخوان و فرزاد محمدنژاد نوازنده تار در آن به اجرای برنامه می‌پردازند. علیشاپور در این برنامه اشعاری از مولانا، حافظ، عبید زاکانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی را می‌خواند.

آوازهای این اجرا از مایه بیات اصفهان آغاز می‌شود و با مُدگردانی، مخاطبان را به شنیدن نغمات گوناگون موسیقی ایرانی مهمان می‌کند.

کنسرت «زمزمه؛ اصفهان مرکب» ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اجرا به سامانه ایران کنسرت مراجعه کنند.