سه قلوهای چوانباغ مراغه در انتظار حمایت مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر این سه قلوها روز دوشنبه گفت: از تولد سه پسر به نامهای ماهان، شاهان و سبحان خوشحال است.
سعید مالکی افزود: تأمین هزینههای شیرخشک، پوشک و درمان این نوزادان در شرایط کنونی بسیارسخت است و پایین بودن درآمد و نبود مسکن با وجود چهار فرزند مشکلات زندگی را دوچندان کرده است.
به گفته وی این سه قلوها دو ماه پیش متولد شدهاند و به علت تولد زودتر از موعد تحت مراقبت و درمان هستند.
رئیس اداره بهزیستی مراغه گفت: تشکیل پرونده برای این سه قلوها آغاز شده است و به زودی از حمایتهای این اداره بهرهمند خواهند شد.
مریم رسولی افزود: پدر خانواده میتواند خدمات حمایتی، مسکن و وام اشتغال با سود کم دریافت کند.
وی اضافه کرد: از ابتدای امسال سه خانواده دارای سه قلو تحت پوشش قرار گفته اند و در این شهرستان ۱۸۲ خانواده دارای دوقلو و بیشتر از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
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