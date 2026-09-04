به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجید پوراندخت در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با گرامیداشت یاد شهدا و شخصیتهای اثرگذار انقلاب، از حضور مستمر مردم این شهرستان در تجمعات ماههای اخیر قدردانی کرد و اظهار داشت: این حضور، جلوهای از همدلی، انسجام و مقاومت مردم و نشاندهنده حمایت آنان از کشور و نظام بوده است.
امام جمعه زابل با اشاره به حضور حدود ۱۷۰ شب مردم زابل در این تجمعات افزود: مردم با وجود گذشت حدود شش ماه، همچنان در صحنه حضور داشتهاند و این همراهی، نشاندهنده پایبندی آنان به کشور و انقلاب است.
وی همچنین از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مسئولان شهرستان و برگزارکنندگان تجمعات مردمی قدردانی کرد و گفت: رفع مشکلات نیازمند همکاری و همدلی مردم و مسئولان است و اقداماتی که در منطقه انجام شده نیز باید برای مردم تبیین شود.
پوراندخت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در استان تصریح کرد: امروز مرزبندی میان شمال و جنوب استان نباید مطرح باشد و همه مردم با هر قومیت و مذهبی باید در مسیر توسعه و رفع مشکلات استان در کنار یکدیگر باشند.
وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت تبیین توانمندیها و ظرفیتهای کشور تأکید کرد و گفت: بیان مداوم ضعفها و کمبودها مشکلی را حل نمیکند و مسئولان باید برای رفع مشکلات اقدام عملی داشته باشند.
گرانی و کیفیت نان؛ مطالبهای که باید جدی گرفته شود
خطیب جمعه زابل با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها در شهرستان گفت: مسئولان باید با سودجویی و قیمتگذاری خارج از ضابطه برخورد کرده و نظارت مؤثرتری بر بازار داشته باشند.
وی با انتقاد از وضعیت کیفیت نان در زابل اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ نانوایی در شهرستان فعالیت میکنند، اما بسیاری از مردم برای پیدا کردن نان باکیفیت با مشکل مواجهاند و این موضوع به یکی از مطالبات تکراری شهروندان تبدیل شده است.
پوراندخت با بیان اینکه اقدامات نظارتی و پلمب برخی واحدهای متخلف به تنهایی برای حل مشکل کافی نیست، افزود: کیفیت نان و سایر مشکلات خدماتی باید بهصورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه زابل در پایان بر نقش مردم در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و گفت: حل مشکلات زمانی امکانپذیر است که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر باشند و شهروندان نیز موارد تخلف را به دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
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