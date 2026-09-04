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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امام جمعه زابل: مردم از نان بی‌کیفیت گلایه مندند؛ مسئولان پاسخگو باشند

امام جمعه زابل: مردم از نان بی‌کیفیت گلایه مندند؛ مسئولان پاسخگو باشند

زابل- امام جمعه زابل گفت: در کنار حضور مردم در صحنه، باید مشکلات اقتصادی و مطالبات روزمره مردم از جمله گرانی و کیفیت نان با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ مردم از نان بی کیفیت گلایه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل با گرامیداشت یاد شهدا و شخصیت‌های اثرگذار انقلاب، از حضور مستمر مردم این شهرستان در تجمعات ماه‌های اخیر قدردانی کرد و اظهار داشت: این حضور، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و مقاومت مردم و نشان‌دهنده حمایت آنان از کشور و نظام بوده است.

امام جمعه زابل با اشاره به حضور حدود ۱۷۰ شب مردم زابل در این تجمعات افزود: مردم با وجود گذشت حدود شش ماه، همچنان در صحنه حضور داشته‌اند و این همراهی، نشان‌دهنده پایبندی آنان به کشور و انقلاب است.

وی همچنین از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مسئولان شهرستان و برگزارکنندگان تجمعات مردمی قدردانی کرد و گفت: رفع مشکلات نیازمند همکاری و همدلی مردم و مسئولان است و اقداماتی که در منطقه انجام شده نیز باید برای مردم تبیین شود.

پوراندخت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در استان تصریح کرد: امروز مرزبندی میان شمال و جنوب استان نباید مطرح باشد و همه مردم با هر قومیت و مذهبی باید در مسیر توسعه و رفع مشکلات استان در کنار یکدیگر باشند.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت تبیین توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و گفت: بیان مداوم ضعف‌ها و کمبودها مشکلی را حل نمی‌کند و مسئولان باید برای رفع مشکلات اقدام عملی داشته باشند.

گرانی و کیفیت نان؛ مطالبه‌ای که باید جدی گرفته شود

خطیب جمعه زابل با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در شهرستان گفت: مسئولان باید با سودجویی و قیمت‌گذاری خارج از ضابطه برخورد کرده و نظارت مؤثرتری بر بازار داشته باشند.

وی با انتقاد از وضعیت کیفیت نان در زابل اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ نانوایی در شهرستان فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از مردم برای پیدا کردن نان باکیفیت با مشکل مواجه‌اند و این موضوع به یکی از مطالبات تکراری شهروندان تبدیل شده است.

پوراندخت با بیان اینکه اقدامات نظارتی و پلمب برخی واحدهای متخلف به تنهایی برای حل مشکل کافی نیست، افزود: کیفیت نان و سایر مشکلات خدماتی باید به‌صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه زابل در پایان بر نقش مردم در شناسایی و گزارش تخلفات تأکید کرد و گفت: حل مشکلات زمانی امکان‌پذیر است که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر باشند و شهروندان نیز موارد تخلف را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

کد مطلب 6937223

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