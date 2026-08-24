به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به مناسبت روز قم که با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی، ترویج و حمایت از تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی کشور برگزار می‌شود.



وی افزود: این نمایشگاه با توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و آثار فاخر هنرمندان صنایع‌دستی با محوریت موضوعات قرآنی، مذهبی، احادیث و روایات در آن عرضه می‌شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: هنرمندان در رشته‌های مختلفی از جمله فرش دستباف، گلیم، سفال، تولیدات چوبی، چرم، رودوزی سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، منبت، انگشتر، زیورآلات سنتی و قلم‌زنی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.