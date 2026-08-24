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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به مناسبت روز قم برگزار می‌شود

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به مناسبت روز قم برگزار می‌شود

قم- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با حضور هنرمندان استان‌های مختلف کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد احمدی فارسانی در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به مناسبت روز قم که با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی، ترویج و حمایت از تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و آثار فاخر هنرمندان صنایع‌دستی با محوریت موضوعات قرآنی، مذهبی، احادیث و روایات در آن عرضه می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: هنرمندان در رشته‌های مختلفی از جمله فرش دستباف، گلیم، سفال، تولیدات چوبی، چرم، رودوزی سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، منبت، انگشتر، زیورآلات سنتی و قلم‌زنی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6926467

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