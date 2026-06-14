به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه انفرادی «آژمان» که در نگارخانه ارت جیرفت برپا شده است، ضمن ابراز خرسندی از کیفیت آثار ارائه شده، اظهار داشت: مشاهده بیش از ۵۰ اثر ارزشمند از غزل آذرائین، بار دیگر به ما یادآوری کرد که جنوب کرمان سرزمینی است که هنر در رگ‌های آن جاری است و هنرمندان این خطه با تکیه بر خلاقیت و دیدگاه‌های نو، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی افزود: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی تنها یک رویداد صرف هنری نیست، بلکه بستری برای گفت‌وگوی هنرمند با جامعه و فضایی برای ارتقای سلیقه بصری مخاطبان است.

وی ادامه داد: سیاست ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، حمایت حداکثری از هنرمندان بومی است تا بتوانند آثار خود را در استانداردهای حرفه‌ای به نمایش بگذارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با دعوت از عموم مردم و هنردوستان برای بازدید از این نمایشگاه تصریح کرد: جنوب کرمان ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بسیار بالایی دارد و وظیفه ماست که این استعدادها را بیش از پیش در سطح ملی و منطقه‌ای معرفی کنیم.

حسینی، افزود: نمایشگاه «آژمان» نمونه موفقی از تلاشِ یک هنرمند برای تبیین دنیای درونی خود است و امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر با حضور در نگارخانه ارت از این تلاش ارزشمند حمایت کنند.

وی ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران نگارخانه «ارت» برای فراهم کردن این فضای هنری، خاطرنشان کرد: امیدوارم با تداوم اینگونه رویدادها شاهد رونق بیشتر بازار هنر و افزایش نشاط اجتماعی در شهر جیرفت و سراسر جنوب کرمان باشیم.

گفتنی است علاقه‌مندان و هنر دوستان جنوب کرمان می‌توانند به مدت ۴ روز از زمان افتتاح همه‌ روزه از ساعت ۱۸ به نگارخانه «ارت» واقع در شهرستان جیرفت مراجعه کرده و از ۵۰ اثر منتخب غزل آذراین دیدن کنند.