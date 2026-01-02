  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

امام جمعه سنندج: دشمنان با تفرقه میان مسلمانان به اهداف خود نمی‌رسند

امام جمعه سنندج: دشمنان با تفرقه میان مسلمانان به اهداف خود نمی‌رسند

سنندج- امام جمعه سنندج گفت: دشمنان اسلام با اهدافی همچون ایجاد ناامنی، تضعیف اقتصاد کشورها و تفرقه میان مسلمانان حرکت می‌کنند ولی وحدت دولت‌ها و ملت‌ها آنان را ناکام خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج با اشاره به اهمیت نماز جماعت در جامعه اسلامی اظهار کرد: بزرگ‌ترین تجمعات دینی مسلمانان در قالب نمازهای جماعت و جمعه شکل می‌گیرد که جلوه وحدت و همبستگی امت اسلامی است.

وی با بیان اینکه عدالت، مساوات و رسیدگی به امور مردم از نخستین سفارش‌های پیامبر اکرم (ص) به والیان بوده است، افزود: امروز نیز مسئولان باید با الگوگیری از سیره پیامبر (ص) و خلفای راشدین در مسیر رفع مشکلات مردم و تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند.

امام جمعه سنندج با اشاره به نعمت‌های الهی فراوان در کشور گفت: ایران بر گنجینه‌ای از منابع و برکات الهی قرار دارد و تداوم فقر و محرومیت در چنین سرزمینی پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با تلاش مضاعف و همدلی، در جهت کاهش رنج مردم و رشد عدالت اجتماعی اقدام کنند.

نهادهای خدماتی نقش مؤثری در بازگشایی مسیرها و برفروبی داشته‌اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش نهادهای خدماتی استان تقدیر کرد و گفت: خدمات نیروهای هلال احمر، آتش‌نشانی، پلیس راه، شهرداری و ستاد مدیریت بحران استان کردستان در روزهای اخیر نقش مهمی در حفظ امنیت و بازگشایی مسیرها داشته و قابل تقدیر است.

ماموستا رستمی همچنین شهادت مرزبان یاسوجی را در سرمای شدید و یخبندان کردستان تسلیت گفت و بیان کرد: رشادت‌ها و ایثار مرزبانان مایه عزت و افتخار جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حماسه نهم دی‌ماه تصریح کرد: حرکت مردم در نهم دی ۱۳۸۸ برای دفاع از انقلاب و کشور اقدامی ارزشمند بود و همچنین سردار شهید قاسم سلیمانی از مدافعان وحدت ملی و همزیستی اقوام بود که نام و راه او باید زنده نگه داشته شود.

امام جمعه سنندج به تحولات منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ملت‌ها در جنگ دوازده‌روزه اخیر نشان دادند که اتحاد و مقاومت، سلاحی مؤثر در برابر دشمنان است.

وی یادآور شد: دشمنان اسلام با اهدافی همچون ایجاد ناامنی، تضعیف اقتصاد کشورها و تفرقه میان مسلمانان حرکت می‌کنند ولی وحدت دولت‌ها و ملت‌ها آنان را ناکام خواهد گذاشت.

آمریکا با ادعای حقوق بشر موجب رنج و ویرانی کشورهای اسلامی شده است

وی افزود: رژیم صهیونیستی باید بداند دوران خشونت و درندگی سپری شده و امروز کرامت انسانی در جهان بیدار است و همچنین آمریکا با ادعای آزادی و حقوق بشر موجب رنج و ویرانی در کشورهای اسلامی شده است؛ اما عدالت اسلامی مانع تحقق اهداف سلطه‌جویانه آنان خواهد بود.

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: امام علی (ع) الگوی بی‌بدیل عدالت و حمایت از نیازمندان بود. مسئولان نیز باید در مسیر عدالت اجتماعی گام بردارند و رنج مردم را کاهش دهند. بی‌توجهی به نیازمندان خیانت به آرمان اسلام است.

وی همچنین با ابراز نگرانی از غفلت برخی جوانان نسبت به اصول دینی افزود: باید آگاهی نسل جوان نسبت به ایمان، نماز، معاد و حساب و کتاب قیامت افزایش پیدا کند تا روح دیانت در جامعه تقویت شود.

امام جمعه سنندج در پایان گفت: امروز کشور از امنیت پایداری برخوردار است و مردم باید قدر این نعمت الهی را بدانند؛ چرا که دخالت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی طی دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف از افغانستان تا لیبی و غزه جز فقر و ناامنی به ارمغان نیاورده است.

کد خبر 6710287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      والله دیگه حقوق ها کفاف یک ماه نمیکنه و سر ۱۰ روز خونه و یخچال و حساب صفر میشه خدا به دادمون برسه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها