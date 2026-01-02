به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای این هفته نماز جمعه سنندج با اشاره به اهمیت نماز جماعت در جامعه اسلامی اظهار کرد: بزرگترین تجمعات دینی مسلمانان در قالب نمازهای جماعت و جمعه شکل میگیرد که جلوه وحدت و همبستگی امت اسلامی است.
وی با بیان اینکه عدالت، مساوات و رسیدگی به امور مردم از نخستین سفارشهای پیامبر اکرم (ص) به والیان بوده است، افزود: امروز نیز مسئولان باید با الگوگیری از سیره پیامبر (ص) و خلفای راشدین در مسیر رفع مشکلات مردم و تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند.
امام جمعه سنندج با اشاره به نعمتهای الهی فراوان در کشور گفت: ایران بر گنجینهای از منابع و برکات الهی قرار دارد و تداوم فقر و محرومیت در چنین سرزمینی پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با تلاش مضاعف و همدلی، در جهت کاهش رنج مردم و رشد عدالت اجتماعی اقدام کنند.
نهادهای خدماتی نقش مؤثری در بازگشایی مسیرها و برفروبی داشتهاند
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش نهادهای خدماتی استان تقدیر کرد و گفت: خدمات نیروهای هلال احمر، آتشنشانی، پلیس راه، شهرداری و ستاد مدیریت بحران استان کردستان در روزهای اخیر نقش مهمی در حفظ امنیت و بازگشایی مسیرها داشته و قابل تقدیر است.
ماموستا رستمی همچنین شهادت مرزبان یاسوجی را در سرمای شدید و یخبندان کردستان تسلیت گفت و بیان کرد: رشادتها و ایثار مرزبانان مایه عزت و افتخار جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به حماسه نهم دیماه تصریح کرد: حرکت مردم در نهم دی ۱۳۸۸ برای دفاع از انقلاب و کشور اقدامی ارزشمند بود و همچنین سردار شهید قاسم سلیمانی از مدافعان وحدت ملی و همزیستی اقوام بود که نام و راه او باید زنده نگه داشته شود.
امام جمعه سنندج به تحولات منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ملتها در جنگ دوازدهروزه اخیر نشان دادند که اتحاد و مقاومت، سلاحی مؤثر در برابر دشمنان است.
وی یادآور شد: دشمنان اسلام با اهدافی همچون ایجاد ناامنی، تضعیف اقتصاد کشورها و تفرقه میان مسلمانان حرکت میکنند ولی وحدت دولتها و ملتها آنان را ناکام خواهد گذاشت.
آمریکا با ادعای حقوق بشر موجب رنج و ویرانی کشورهای اسلامی شده است
وی افزود: رژیم صهیونیستی باید بداند دوران خشونت و درندگی سپری شده و امروز کرامت انسانی در جهان بیدار است و همچنین آمریکا با ادعای آزادی و حقوق بشر موجب رنج و ویرانی در کشورهای اسلامی شده است؛ اما عدالت اسلامی مانع تحقق اهداف سلطهجویانه آنان خواهد بود.
ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: امام علی (ع) الگوی بیبدیل عدالت و حمایت از نیازمندان بود. مسئولان نیز باید در مسیر عدالت اجتماعی گام بردارند و رنج مردم را کاهش دهند. بیتوجهی به نیازمندان خیانت به آرمان اسلام است.
وی همچنین با ابراز نگرانی از غفلت برخی جوانان نسبت به اصول دینی افزود: باید آگاهی نسل جوان نسبت به ایمان، نماز، معاد و حساب و کتاب قیامت افزایش پیدا کند تا روح دیانت در جامعه تقویت شود.
امام جمعه سنندج در پایان گفت: امروز کشور از امنیت پایداری برخوردار است و مردم باید قدر این نعمت الهی را بدانند؛ چرا که دخالتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی طی دهههای اخیر در کشورهای مختلف از افغانستان تا لیبی و غزه جز فقر و ناامنی به ارمغان نیاورده است.
