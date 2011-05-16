370 میلیون ریال پوشاک و کالای قاچاق در مشهد کشف شد

پرویز فروزانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری مقدار 209 کیلوگرم انواع پوشاک خارجی و قاچاق و در یکی از مراکز خرید و فروش در مشهد نیز 150 کیلوگرم انواع البسه خارجی قاچاق و نیز 68 کیلوگرم انواع پوشاک در جاسازی یک اتوبوس کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی و در پی اخبار و اطلاعات واصله تعداد هزار و 200 جفت کفش خارجی در یکی از مناطق مشهد و نیز 34 جفت کفش خارجی قاچاق در یک دستگاه اتوبوس محور شیراز- مشهد کشف و ضبط شد.

وی گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری پیکان به رانندگی فردی افغانی، موفق به کشف یک هزار و 250 پاکت انواع سیگارت خارجی شد.

فروزانفر از کشف یک محموله باربری با تعداد هزار و 920 قوطی تن ماهی، 228 پاکت آبمیوه و 627 قوطی نوشابه خارجی فاقد مدارک گمرکی، خبر داد.

وی افزود: مامورین در حین علمیات گشت زنی در یکی از نقاط مشهد، تعداد دو دستگاه موتور سیکلت سوزوکی و هوندای فاقد پلاک و مدارک گمرکی را کشف و ضبط و دو نفر مالک آن را نیز دستگیر کردند.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: متهمین دستگیر شده به همراه پرونده متشکله جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی معرفی و تحویل داده شدند.