به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فعالیت واحدهای آجرپزی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت برخی از این واحدها، سال‌هاست یکی از مسائل مورد توجه مدیریت استان اصفهان به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که در مقاطع مختلف با برگزاری جلسات و تصویب برنامه‌هایی برای نوسازی، جابه‌جایی یا تغییر کاربری این واحدها دنبال شده اما به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از تصمیمات گذشته به مرحله اجرا نرسیده است.

مدیریت استان اصفهان عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان با تأکید بر پایان یافتن فرصت تعلل، اجرای زمان‌بندی‌شده سند بهسازی، نوسازی و انتقال واحدهای آجرپزی را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد ضمن کاهش آثار زیست‌محیطی این واحدها، از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ای موجود نیز صیانت کند.

پایان بلاتکلیفی چندین‌ساله کوره‌های آجرپزی

استاندار اصفهان با اشاره به سابقه طولانی پیگیری موضوع واحدهای آجرپزی اظهار کرد: ساماندهی این واحدها موضوع جدیدی نیست و بیش از دو دهه است که جلسات و برنامه‌های مختلفی برای حل آن برگزار شده، اما با وجود مصوبات متعدد و وعده‌هایی که برای نوسازی فناوری یا انتقال واحدها داده شد، نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: امروز دیگر نمی‌توان موضوع سلامت مردم و محیط زیست را با ادامه این روند و تأخیرهای چندین‌ساله دنبال کرد و مجموعه مدیریت استان و دستگاه قضایی با جدیت برای تعیین تکلیف نهایی این واحدها وارد میدان شده‌اند.

وی ادامه داد: برای حل این مسئله سه مسیر مشخص شامل جابه‌جایی واحدها، نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات و همچنین تغییر کاربری در نظر گرفته شده است و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان برای اجرای این برنامه به کار گرفته خواهد شد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هدف مدیریت استان تعطیلی تولید و از بین بردن اشتغال نیست، گفت: سیاست ما ایجاد یک شرایط برد-برد برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، مردم و محیط زیست است تا ضمن حفظ منافع اقتصادی فعالان این بخش، مشکلات ناشی از فعالیت واحدهای آلاینده نیز برطرف شود.

فرصت اقتصادی برای مالکان واحدهای آجرپزی

جمالی‌نژاد تغییر کاربری اراضی برخی واحدهای آجرپزی را یکی از ظرفیت‌های مهم پیش‌رو دانست و تصریح کرد: تغییر کاربری در شرایط عادی ممکن است فرایندی طولانی داشته باشد، اما مدیریت استان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، این روند را تسهیل و تسریع کند.

وی افزود: این موضوع می‌تواند برای مالکان واحدها یک فرصت اقتصادی قابل توجه ایجاد کند و در عین حال زمینه خروج فعالیت‌های آلاینده از محدوده‌های نامناسب را فراهم سازد.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت استان آماده است به صورت مستمر مسائل و مشکلات هر یک از واحدها را بررسی و برای آنها متناسب با شرایط موجود، راهکار مشخصی در زمینه نوسازی، انتقال یا تغییر کاربری ارائه کند.

وی با بیان اینکه ادامه وضع موجود به زیان همه طرف‌هاست، گفت: فعالان صنعت آجر باید از فرصت ایجادشده استفاده کنند؛ زیرا در صورت ادامه بی‌توجهی، برخوردهای قانونی و قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سلامت مردم قابل معامله نیست

جمالی‌نژاد نیز با تأکید دوباره بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی این واحدها اظهار کرد: سلامت مردم و محیط زیست استان قابل معامله نیست و نمی‌توان اجازه داد موضوعی که بیش از دو دهه در جلسات مختلف مطرح بوده، همچنان بدون نتیجه باقی بماند.

وی گفت: مدیریت استان در این مرحله به دنبال ایجاد تقابل با تولیدکنندگان نیست، بلکه تلاش می‌کند با فراهم کردن مسیرهای قانونی برای نوسازی، انتقال و تغییر کاربری، شرایطی ایجاد شود که هم منافع اقتصادی فعالان این بخش حفظ شود و هم آثار نامطلوب زیست‌محیطی کاهش یابد.

استاندار اصفهان از فعالان صنعت آجر و انجمن‌های صنفی خواست با استفاده از فرصت ایجادشده، هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف واحدهای خود اقدام کنند و افزود: تیم‌های تخصصی استانداری و دستگاه قضایی برای بررسی پرونده‌ها و رفع موانع موجود آماده همکاری هستند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: این فرصت برای حل مسالمت‌آمیز و حمایتی یک مسئله قدیمی ایجاد شده است و انتظار می‌رود فعالان این حوزه نیز با پذیرش مسئولیت خود، در اجرای برنامه ساماندهی همراهی کنند؛ در غیر این صورت، پس از پایان مهلت تعیین‌شده، برخورد قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف واحدهای غیرمجاز در یک ماه

مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان نیز از تدوین جدول زمان‌بندی مشخص برای اجرای سند بهسازی، نوسازی و انتقال واحدهای آجرپزی خبر داد.

مهران فاطمی اظهار کرد: از زمان تصویب سند بهسازی و نوسازی واحدهای آجر، بخشی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی و صنف به صورت کامل اجرا نشده و به همین دلیل تصمیم گرفته شده است اجرای این سند با زمان‌بندی دقیق و نظارت جدی دنبال شود.

وی افزود: سه مسیر اصلی برای ساماندهی این واحدها شامل بهسازی، نوسازی و تغییر کاربری و همچنین انتقال به شهرک باقرآباد پیش‌بینی شده است.

مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به نتایج نوسازی برخی واحدهای آجرپزی گفت: بررسی واحدهایی که اخیراً با استفاده از فناوری‌های جدید نوسازی شده‌اند نشان می‌دهد می‌توان با استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و بدون تحمیل بار جدید قابل توجه به شبکه‌های آب، برق و گاز، نیاز استان را تأمین و حتی بخشی از نیاز کشور را نیز پوشش داد.

فاطمی ادامه داد: بنابراین رویکرد مدیریت استان صرفاً تعطیلی واحدها نیست، بلکه هدف اصلی، ساماندهی این مجموعه، افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌هاست.

وی درباره واحدهای غیرمجاز و راکد نیز گفت: واحدهایی که فاقد مجوز قانونی هستند یا مدت‌هاست فعالیت آنها متوقف شده، ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد و واحدهای غیرمجاز پلمب و پرونده آنها برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

شش ماه فرصت برای نوسازی و تغییر کاربری

دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به تعیین مهلت برای واحدهای فعال و متقاضی ساماندهی تصریح کرد: برای واحدهایی که قصد نوسازی، بهسازی یا تغییر کاربری دارند، فرصت شش ماهه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بررسی درخواست‌ها با اولویت متقاضیانی که زودتر وارد فرایند شوند، در دفتر فنی استانداری دنبال خواهد شد تا واحدهای واجد شرایط بتوانند در چارچوب برنامه تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

فاطمی تأکید کرد: در کنار این برنامه، از این پس هیچ مجوز جدیدی برای احداث واحد آجرپزی در استان اصفهان صادر نخواهد شد و سیاست مدیریت استان بر ساماندهی و اصلاح وضعیت واحدهای موجود متمرکز است.

انتقال به شهرک باقرآباد در دستور کار

وی همچنین درباره انتقال واحدهای آجرپزی به شهرک باقرآباد اظهار کرد: یکی از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این واحدها، انتقال آنها به شهرک باقرآباد است و در همین راستا طی یک ماه آینده جلسات فشرده‌ای برای بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و رفع موانع انتقال برگزار خواهد شد.

مشاور عالی استاندار اصفهان ادامه داد: موضوع ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته و با پیگیری صنف و همراهی شرکت شهرک‌های صنعتی، تلاش می‌شود فرایند صدور مجوز این شهرک‌ها حداکثر ظرف سه ماه تعیین تکلیف شود.

آلودگی کوره‌ها فقط دود و احتراق نیست

فاطمی با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی فعالیت واحدهای آجرپزی گفت: مرجع رسمی اعلام نظر درباره میزان و نوع آلایندگی، سازمان حفاظت محیط زیست است و ارزیابی این موضوع باید بر اساس نظر کارشناسی این دستگاه انجام شود.

وی افزود: مسئله آلودگی در این حوزه صرفاً به دودکش‌ها و فرایند احتراق محدود نمی‌شود، بلکه برداشت گسترده خاک و تغییر سطح اراضی اطراف این واحدها نیز می‌تواند زمینه فرسایش بادی و انتشار ذرات معلق و ریزگردها را فراهم کند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل در برنامه ساماندهی واحدهای آجرپزی باید همه ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، فنی و زیرساختی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

آخرین فرصت برای همراهی تولیدکنندگان

مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از واحدهایی که در مسیر قانون و نوسازی حرکت کنند، گفت: مجموعه مدیریت استان از فعالانی که برای اصلاح وضعیت واحدهای خود، ارتقای فناوری و کاهش آلایندگی اقدام کنند، حمایت خواهد کرد.

فاطمی افزود: پس از پایان مهلت شش ماهه، با دستگاه‌ها یا واحدهایی که به تکالیف تعیین‌شده عمل نکرده باشند، مطابق قانون و از طریق مراجع صالح قضایی برخورد خواهد شد.