فرماندار بوشهر: وحدت مردم و دولت رمز شکست دشمن در جنگ رمضان بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در مراسم تجلیل و تکریم خانوادههای آسیبدیده در جنگ رمضان با تقدیر از اقدامات جمعیت هلالاحمر و خیران نیکاندیش وحدت و همراهی مردم ،دولت و نیروهای نظامی را عامل اصلی شکست دشمن دانست.
فرماندار شهرستان بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، اظهار کرد: وحدت و همراهی مردم ،دولت و نیروهای نظامی در جهت دفاع از کشور موجب شکست دشمن در جنگ اخیر شد.
وی در ادامه افزود: در این ایام همه ایثارگرانه برای سربلندی ایران ایستادند و این همبستگی مثالزدنی رمز پیروزی بر دشمن بود، مردم بوشهر در کنار دولت و نیروهای نظامی در صف اول دفاع از مرزهای ایران اسلامی حضور داشتند و این افتخاری بزرگ برای این دیار است.
همچنین فرماندار بوشهر با تقدیر از خدمات جمعیت هلالاحمر استان و خیران نیکاندیش، افزود: فرهنگ نیکوکاری و حضور خیرین در کنار مردم یکی از سرمایههای ارزشمند اجتماعی کشور است و اقدامات خیرخواهانه میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات و آلام خانوادههایی داشته باشد که در شرایط سخت دچار آسیب شدهاند.
وی ادامه داد و گفت: این نهاد همواره در کنار مردم بوده و در مقاطع مختلف خدمت صادقانه و بیمنت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
فرماندار بوشهر با اشاره به اولویتهای دولت در استان، تصریح کرد: جبران خسارتهای مردمی در جنگ از اولویتهای اصلی دولت در استان بوشهر است و تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند با همافزایی و همکاری نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مردم اقدام کنند، این جلسات و برنامههای حمایتی گامی در جهت کاهش آلام خانوادههای آسیبدیده و تقویت روحیه امید و مقاومت در جامعه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این همدلی و همراهی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استان و جبران کامل خسارتهای وارده باشیم و انشاءالله با اتکا به همین وحدت در برابر هرگونه تهدید آینده نیز پیروز میدان باشیم.
این مراسم با هدف تجلیل و تکریم خانوادههای آسیبدیده در جنگ رمضان و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
نظر شما