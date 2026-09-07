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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

فرماندار تنگستان: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در اولویت باشد

فرماندار تنگستان: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در اولویت باشد

بوشهر- فرماندار تنگستان با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی‌ها گفت: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان تنگستان گفت: نباید اجازه دهیم ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شود و بعد به دنبال تخریب باشیم؛ بلکه باید با پیشگیری، نظارت مستمر و حضور میدانی، از وقوع تخلف جلوگیری کنیم تا مردم نیز متحمل هزینه نشوند.

وی بر افزایش بازرسی‌ها، اعلام تخلفات روستایی به بخشداران، رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و برگزاری مستمر جلسات تأکید کرد.

فرماندار تنگستان همچنین خواستار تشدید نظارت در منطقه گورکات و تشکیل اکیپ نظارتی برای پایش و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.

فرماندار تنگستان: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در اولویت باشد



سلیمانی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول در جلسه آینده باید گزارش اقدامات خود را به همراه آمار و ارقام دقیق ارائه کنند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های مرتبط گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند که فرماندار تنگستان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6940475

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