به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان تنگستان گفت: نباید اجازه دهیم ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شود و بعد به دنبال تخریب باشیم؛ بلکه باید با پیشگیری، نظارت مستمر و حضور میدانی، از وقوع تخلف جلوگیری کنیم تا مردم نیز متحمل هزینه نشوند.

وی بر افزایش بازرسی‌ها، اعلام تخلفات روستایی به بخشداران، رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و برگزاری مستمر جلسات تأکید کرد.



فرماندار تنگستان همچنین خواستار تشدید نظارت در منطقه گورکات و تشکیل اکیپ نظارتی برای پایش و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.





سلیمانی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول در جلسه آینده باید گزارش اقدامات خود را به همراه آمار و ارقام دقیق ارائه کنند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های مرتبط گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند که فرماندار تنگستان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی‌ها تأکید کرد.

