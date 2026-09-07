۴۵ زائر اولی بندرانزلی راهی مشهد مقدس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی‌ثابت عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۵ زائر اولی مشتاق زیارت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه از جوار مزار شهید مدافع حرم «جهانگیر جعفری‌نیا» در روستای طالب‌آباد بندرانزلی به مقصد مشهد مقدس حرکت کرد.

وی افزود: این کاروان در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» و با همراهی یک مدیر کاروان و یک روحانی اعزام شده و هدف آن فراهم کردن زمینه نخستین زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برای افرادی است که تاکنون توفیق تشرف به مشهد مقدس را نداشته‌اند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: زائران به مدت سه روز در زائرسرای رضوی اسکان خواهند داشت و علاوه بر تشرف به حرم مطهر رضوی، در برنامه‌های فرهنگی و زیارتی آستان قدس رضوی حضور پیدا می‌کنند.

وی زیارت جمعی حرم مطهر امام رضا (ع)، بازدید از موزه آستان قدس رضوی، حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب»، بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی رواق دارالهدایه و حضور در مهمانسرای حضرت را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کاروان عنوان کرد.

شفیعی‌ثابت با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی و معنوی متناسب با زائران اولی نیز برای این سفر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تلاش شده این سفر صرفاً به زیارت محدود نشود و زائران با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی آستان قدس رضوی نیز آشنا شوند تا خاطره‌ای ماندگار از نخستین زیارت امام هشتم (ع) برای آنان رقم بخورد.

وی افزود: زیارت مزار شریف رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره)، نیز در برنامه این کاروان قرار دارد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در ادامه از اعزام ۱۸۰ زائر اولی گیلانی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این تعداد در قالب چهار دستگاه اتوبوس و در چارچوب برنامه‌های کانون‌های خدمت رضوی استان به حرم مطهر امام رضا (ع) اعزام شده‌اند.

شفیعی‌ثابت خاطرنشان کرد: مقدمات اعزام دو دستگاه اتوبوس دیگر از زائران اولی استان در مهرماه نیز فراهم شده است که با انجام این اعزام‌ها، شمار زائران اولی گیلانی اعزام‌شده در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ زیارت اظهار کرد: فراهم کردن فرصت تشرف برای افرادی که تاکنون امکان زیارت بارگاه امام رضا (ع) را نداشته‌اند، از رویکردهای مهم کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در پایان گفت: این مجموعه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان از برکات فرهنگ رضوی را فراهم کند.