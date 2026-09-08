خبرگزاری مهر- گروه استان ها: تیم وزنه‌برداری فولاد مبارکه سپاهان در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، شروعی قدرتمند داشت و در نخستین هفته این مسابقات در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت.

طلایی‌پوشان در این هفته چهار عنوان نخست انفرادی به‌دست آورند و بالاتر از استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان و سایر مدعیان قرار گرفتند.

در میان نفرات سپاهان، علی عالی‌پور در دسته ۹۵ کیلوگرم یکی از درخشان‌ترین عملکردها را به ثبت رساند و با کسب ۴۶۰.۸۱ امتیاز، عنوان بهترین وزنه‌بردار هفته نخست را از آن خود کرد. وی در یک‌ضرب ۱۸۷ کیلوگرم و در دوضرب ۲۲۳ کیلوگرم را مهار کرد و با ثبت مجموع ۴۱۰ کیلوگرم، رکوردهای قابل توجهی در سطح جهان را به نام خود ثبت کرد.

علی عالی‌پور، ملی‌پوش دسته ۹۵ کیلوگرم وزنه‌برداری ایران و نماینده باشگاه سپاهان در بازی‌های آسیایی ناگویا در گفتگو با مهر درباره عملکرد خود در رقابت‌های لیگ برتر و رکوردهایی که به ثبت رسانده است، اظهار داشت: در مسابقات لیگ، جدا از رکوردگیری‌هایی که انجام شد، در حرکت‌های دوم و سوم که برای انتخابی مسابقات در نظر گرفته شده بود، رکوردهای جهان را به ثبت رساندم.

وی افزود: با توجه به اینکه این رکوردها را در همان دو حرکت ثبت کردم، در ادامه دیگر نیازی نبود حرکت چهارم را انجام دهم و کادرفنی نیز تشخیص داد که ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.

عالی‌پور تصریح کرد: در حرکت اول رکورد ایران را به ثبت رساندم و در حرکت دوم رکورد جهان را شکستم؛ در حرکت‌های سوم و چهارم نیز دیگر به‌دلیل رکوردهایی که پیش از آن به ثبت رسانده بودم، ضرورتی برای ادامه کار وجود نداشت.

وزنه‌بردار سپاهان گفت: در مجموع، در یک‌ضرب و دوضرب نیز با توجه به اینکه در حرکت‌های اول و دوم به نتایج و رکوردهای مورد نظر دست پیدا کردم و در لیگ نیز کسب امتیاز لازم برای تیم اهمیت داشت، نیازی نبود فشار بیشتری به خودم وارد کنم.

وی با بیان این که امیدوارم بتوانم همین رکوردها و عملکرد را در مسابقات اصلی نیز، بدون آسیب‌دیدگی و مشکل، تکرار کنم، خاطرنشان کرد: اگر بتوانم رکوردهایی را که در تمرینات و مسابقات به ثبت رسانده‌ام تکرار کنم، می‌توانم برای کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی تلاش کنم.

رقبای خارجی؛ از قزاقستان و قطر تا چین و کره

عالی‌پور درباره رقبای خود در دسته ۹۵ کیلوگرم برای رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در این وزن رقبای زیادی داریم؛ از قزاقستان و قطر گرفته تا چین و کره جنوبی، کشورهای مختلف ورزشکاران خوبی در این دسته دارند و همه آن‌ها رقبای قدرتمندی هستند.

وزنه‌بردار سپاهان گفت: با این حال، اگر رکوردهایی را که در تمرینات و مسابقات به ثبت رسانده‌ام با رکوردهای رقبایم مقایسه کنیم، در شرایط فعلی فاصله مناسبی میان من و آن‌ها وجود دارد و رقیب خاصی که از نظر رکوردی به من نزدیک باشد، نمی‌بینم.

وی ادامه داد: البته مهم این است که بتوانم همین شرایط را در خود مسابقه نیز تکرار کنم. اگر بتوانم رکوردهای خودم را در ناگویا به ثبت برسانم، می‌توانم با فاصله قابل توجهی در جایگاه نخست قرار بگیرم.

فاصله با رقبای داخلی

عالی‌پور درباره رقابت در داخل کشور و شرایط رسیدن به ترکیب تیم ملی برای حضور در ناگویا نیز گفت: در داخل ایران رقیبی ندارم و فاصله رکوردی من با سایر ورزشکاران زیاد است. خداراشکر شرایط خوبی دارم و امیدوارم بتوانم این روند را ادامه دهم.

وزنه‌بردار سپاهان گفت: کادرفنی سپاهان و آقای سلیمی نیز زحمات زیادی برای ما می‌کشد؛ ایشان علاوه‌بر اینکه مربی ما هستند، مانند یک دوست در کنار ورزشکاران حضور دارند و همین موضوع تأثیر زیادی در پیشرفت ما داشته است.

هدف، موفقیت تیم است

عالی‌پور در خصوص پیوستن به فولاد مبارکه سپاهان و اهداف خود از حضور در این باشگاه اظهار کرد: در هر تیمی که باشم، تلاش می‌کنم رکوردهای خوبی به ثبت برسانم و وزنه‌های مناسبی بزنم تا بتوانم برای تیمم امتیاز کسب کنم و آن را در بالاترین جایگاه قرار دهم و برای سپاهان نیز با تمام وجود وزنه می‌زنم.

ملی‌پوش فولاد مبارکه سپاهان ادامه داد: طبیعی است هر ورزشکاری که در یک تیم حضور دارد، تلاش می‌کند تیمش در بالاترین سطح قرار داشته باشد و همه دوست دارند تیمشان در جایگاه نخست باشد.

وی با بیان این که کسب امتیاز و قرار گرفتن تیم در رتبه‌های بالاتر، در روحیه ورزشکاران و همچنین قراردادها و پاداش‌های تیمی تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: به‌همین دلیل همه تلاش می‌کنیم امتیازات خوبی به‌دست بیاوریم تا بتوانیم در این دوره از رقابت‌های لیگ نیز به قهرمانی برسیم.

حمایت سپاهان از وزنه‌برداران؛ پرداخت قرارداد پیش از مسابقات

عالی‌پور درباره نگاه سپاهان به این رشته و میزان حمایت باشگاه از وزنه‌برداران نیز گفت: به‌نظر من توجه سپاهان به وزنه‌برداری و حمایت این باشگاه از ورزشکاران، نکته بسیار مثبتی است؛ در سال‌های گذشته نیز دیدیم که سپاهان در این رشته حضور داشته و قراردادهای مناسبی با ورزشکاران منعقد و به آن‌ها توجه زیادی کرده است.

وزنه‌بردار سپاهان گفت: یکی از نکات مثبت در این زمینه، نحوه پرداخت قراردادها است؛ تا جایی که من دیده‌ام، در بسیاری از تیم‌ها ورزشکاران باید حداقل یک یا دو مسابقه را پشت‌سر بگذارند تا بخشی از قرارداد خود را دریافت کنند، اما سپاهان پیش از نخستین مسابقه، نیمی از قرارداد ورزشکاران را پرداخت کرد.

وی افزود: این مسئله از نظر روحی تأثیر بسیار خوبی روی ورزشکار دارد و باعث می‌شود با انگیزه بیشتری در مسابقات حاضر شود و تمام توان خود را برای ارائه یک عملکرد مطلوب به کار بگیرد.

عالی‌پور خاطرنشان کرد: علاوه‌بر پرداخت بخشی از قراردادها پیش از آغاز مسابقات، باشگاه سپاهان برای ورزشکاران پاداش نیز در نظر گرفته بود؛ به‌نظر من این موضوع یک نکته مثبت و نقطه قوت محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توجه باشگاه سپاهان به ورزشکاران و اهمیت دادن به عملکرد آن‌هاست.

ملی‌پوش وزنه‌برداری سپاهان گفت: در حال حاضر از شرایط موجود و حمایتی که از ورزشکاران توسط باشگاه فولاد مبارکه سپاهان صورت می‌گیرد، رضایت دارم.

