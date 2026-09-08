به گزارش خبرنگار مهر ، حسین افشین صبح سهشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان خراسان شمالی اظهار کرد: خراسانشمالی ظرفیتهای خوبی در بخش صنعت دارد که باید از این ظرفیت برای تقویت اکوسیستم دانشبنیان و فناوری استان استفاده شود.
وی افزود: هر استانی باید از ظرفیت صنعت خود برای کمک به توسعه همان منطقه استفاده کند و در بسیاری از استانها، صنایع مستقر در داخل استان در کنار دانشگاهها، شرکتهای فناور و دستگاههای اجرایی برای تقویت زیستبوم دانشبنیان تلاش میکنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: یکی از ظرفیتهایی که صنایع میتوانند برای این منظور مورد استفاده قرار دهند، اعتبار مالیاتی است که امکان سرمایهگذاری بیشتر بنگاههای اقتصادی در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری را فراهم میکند.
افشین گفت: صنایع با تعریف پروژههای تحقیق و توسعه و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان میتوانند بخشی از نیازهای فناورانه خود را برطرف کنند و در عین حال به رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان نیز کمک کنند.
وی اظهار کرد: زمانی اکوسیستم دانشبنیان در یک استان شکل میگیرد که صنعت، دانشگاه و شرکتهای فناور ارتباط واقعی و مستمر با یکدیگر داشته باشند و صنعت نیز به عنوان مصرفکننده و متقاضی فناوری، نیازهای خود را به شرکتهای دانشبنیان منتقل کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور افزود: صنایع هر استان میتوانند موتور محرک توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان باشند، چرا که منابع مالی، ظرفیت تولید و بازار مصرف در اختیار صنعت است و این ظرفیتها در صورت اتصال به شرکتهای فناور میتواند به خلق فناوری و ارزش افزوده منجر شود.
افشین ادامه داد: شرکتهای دانشبنیان نیز برای رشد پایدار نیازمند بازار و تقاضای واقعی هستند و صنعت میتواند این بازار را برای محصولات و خدمات فناورانه ایجاد کند.
وی گفت: اگر صنایع به جای خرید صرف فناوری از خارج، بخشی از نیازهای خود را با مشارکت شرکتهای دانشبنیان داخلی تأمین کنند، علاوه بر کاهش هزینهها، توان فناورانه استان نیز افزایش خواهد یافت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور بیان کرد: این همکاری میتواند به توسعه محصولات جدید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، حل مسائل فنی واحدهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای متخصص منجر شود.
افشین با اشاره به ظرفیت شرکتهای صنعتی خراسانشمالی اظهار کرد: شرکتهایی مانند آذینفورج قطعات فولادی میتوانند در تقویت اکوسیستم فناوری استان نقش مهمی داشته باشند و ارتباط خود را با شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای علمی افزایش دهند.
وی افزود: شرکتهای بزرگ و صنعتی استان باید بخشی از مسائل و نیازهای خود را به شرکتهای فناور منتقل کنند تا این شرکتها نیز بتوانند برای حل مسائل صنعت، محصول و فناوری مورد نیاز را توسعه دهند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: اعتبار مالیاتی فرصتی است که صنایع میتوانند از آن برای هدایت بخشی از سرمایه خود به سمت تحقیق و توسعه و فعالیتهای فناورانه استفاده کنند.
افشین افزود: استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند به شکلگیری پروژههای مشترک میان صنایع و شرکتهای دانشبنیان منجر شود و در نهایت چرخهای ایجاد کند که در آن منابع صنعت به سمت توسعه فناوری هدایت شود و نتیجه آن نیز به افزایش توان تولید و رقابتپذیری بنگاه اقتصادی بازگردد.
وی تاکید کرد: خراسانشمالی باید از ظرفیت صنایع خود برای توسعه اقتصاد دانشبنیان استفاده کند و اجازه ندهد ظرفیتهای صنعتی استان جدا از ظرفیتهای علمی و فناورانه فعالیت کنند.
افشین اظهار کرد: تقویت ارتباط میان صنایع، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان باید به یک رویکرد مستمر در استان تبدیل شود و صنایع نیز در این فرآیند نقش فعال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه ارتباط میان صنعت و دانشبنیانها عمیقتر شود، امکان حل مسائل تولید در داخل استان بیشتر خواهد شد و بخشی از ارزش افزوده حاصل از توسعه فناوری نیز در خود استان باقی میماند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: خراسانشمالی ظرفیتهای مناسبی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان دارد و استفاده از ظرفیت صنعت در کنار توان دانشگاهها و شرکتهای فناور میتواند مسیر جدیدی برای رشد اقتصادی استان ایجاد کند.
افشین تاکید کرد: هدف نهایی باید شکلگیری یک اکوسیستم واقعی باشد که در آن صنعت، دانشگاه، شرکت دانشبنیان و دستگاههای اجرایی در کنار یکدیگر برای حل مسائل استان و توسعه فناوری حرکت کنند.
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