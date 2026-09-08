به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه در جریان سفر به خراسان شمالی از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بجنورد بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین محصولات، توانمندی‌ها و دستاوردهای فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور استان در حوزه‌های مختلف به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور معرفی شد.

افشین در جریان این بازدید، با حضور در غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و طرح‌های فناورانه مجموعه‌های حاضر در نمایشگاه قرار گرفت و با فعالان این حوزه گفت‌وگو کرد.

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های فناورانه و دانش‌بنیان خراسان شمالی و ایجاد زمینه برای توسعه همکاری‌ها و حمایت از شرکت‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری و فناوری برپا شده است.