به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین «یک ایران متصل»، با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات و معاونان این وزارتخانه، محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل ایرانسل، جمعی از مدیران حوزه ارتباطات و خبرنگاران، در قالب «خانواده ارتباطات»، دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
در جریان این مراسم، رئیسجمهوری از محصولات و راهکارهای فناورانه ایرانسل، از جمله سرویس eSIM، سامانه فوریتهای اداری «فواد۱۲۸» و سامانه مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل و قفل هوشمند، بازدید کرد و در جریان جزئیات این راهکارها قرار گرفت.
در این بازدید، سرویس eSIM ایرانسل، به رئیسجمهوری معرفی شد. این سرویس با حذف نیاز به سیمکارت فیزیکی، امکان فعالسازی نرمافزاری و پشتیبانی همزمان از چند پروفایل ارتباطی را فراهم میکند و ضمن افزایش سهولت و امنیت، تجربه متفاوتی از خدمات ارتباطی و رومینگ برای کاربران به ارمغان میآورد. همچنین با پشتیبانی از گجتها و دستگاههای هوشمند، زمینه توسعه کاربردهای اینترنت اشیا و خدمات هوشمند را فراهم کرده و با کاهش مصرف مواد اولیه، گامی در جهت حفظ محیطزیست و توسعه پایدار صنعت ارتباطات محسوب میشود.
سرویس eSIM ایرانسل، سال گذشته در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، با حضور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، برای نخستین بار در ایران رونمایی شد.
سامانه مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل و قفل هوشمند ایرانسل، یکی دیگر از راهکارهای هوشمندسازی سازمانی مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا است که در این بازدید به رئیسجمهوری ارائه شد.
این راهکار که برای افزایش امنیت محمولهها و مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل، طراحی شده است، با امکان بازگشایی از طریق کارت مجاز RFID یا فرمان از راه دور، در صورت توقف غیرمجاز، خروج از محدوده جغرافیایی تعیینشده، مغایرت وزن بار، یا هر نوع دسترسی غیرمجاز یا دستکاری قفل هوشمند، هشدارهای لازم را بلافاصله به مرکز مانیتورینگ ارسال میکند.
همچنین در این رویداد، سامانه فوریتهای اداری «فواد۱۲۸» به رئیسجمهوری معرفی شد. این سامانه در حوزه دولت هوشمند، با هدف ارتقای پاسخگویی و تسهیل رسیدگی به مسائل و درخواستهای اداری شهروندان طراحی شده و شامل راهکارهایی از جمله مرکز ارتباط یکپارچه، گفتوگوی برخط و خدمات ارتباطی هوشمند است. ایرانسل در این پروژه، از طریق سرویس «شایا»، بهعنوان مجری بخش ارتباطی و فناورانه طرح حضور دارد و خدمات طراحی و پیادهسازی راهکارهای مرکز ارتباط و زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه میدهد.
رئیسجمهور در این بازدید، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوریهای نوین، بر ضرورت تداوم این مسیر برای توسعه صنعت ارتباطات و ارائه خدمات بهتر به مردم تأکید و از اقدامات و تلاشهای ایرانسل در این حوزه قدردانی کرد.
در این رویداد که با هدف معرفی و بهرهبرداری از مجموعه پروژههای توسعهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ۷۹۴۷ پروژه با سرمایهگذاری مجموع ۳۶هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید.
در بخش پروژههای ایرانسل، ۹۴۶ پروژه ارتباطی در ۲۱ استان کشور، به نمایندگی از مجموعه اقدامات ارتباطی ایرانسل، به طور رسمی توسط رئیس جمهوری به بهرهبرداری رسید. این پروژهها شامل راهاندازی ۱۴۶ سایت جدید ۵G، ۴G و ۳G و ارتقای فناوری ۸۰۰ سایت با سرمایهگذاری ۲.۸۳ هزار میلیارد تومان است.
همچنین افزایش ظرفیت شبکه IPBB به میزان ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه، ایجاد شبکه انتقال Overlay سینک فازی بر بستر فیبر در تهران، مشهد و یزد، افزایش ظرفیت CGNAT در دروازههای اهواز، تبریز، اصفهان و تهران، طراحی و اجرای زیرساخت شبکهCDN و میزبانی صاحبان محتوا، ایجاد شبکه مدیریت بحران کلانشهر تهران، ایجاد و بهرهبرداری End to End درگاه اینترنت اهواز و توسعه و افزایش تابآوری شبکه کلاک فرکانسی، از دیگر پروژههای ایرانسل بود که در این رویداد به طور رسمی بهرهبرداری شد.
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