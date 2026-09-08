افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، علی خورسندیان با اشاره به رویکرد این بانک در تقویت قدرت مالی خانواده‌ها و اثربخشی بیشتر تسهیلات در تأمین مسکن اظهار کرد: در پی کسب مجوز از بانک مرکزی و با هدف افزایش اثربخشی تسهیلات نسبت به ارزش املاک مسکونی و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، سقف‌های جدید تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تصویب و جهت اجرا به شبکه شعب سراسر کشور ابلاغ شد.

سقف‌های جدید تسهیلات خرید و ودیعه مسکن

خورسندیان با تشریح جزئیات سقف‌های جدید تسهیلات اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید، سقف تسهیلات خرید مسکن انفرادی در شهر تهران به ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری کشور به ۶ میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: همچنین در جهت توان‌افزایی اعضای خانوار برای خرید مشارکتی ملک، سقف تسهیلات خرید مسکن بستگان (شامل زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دو خواهر یا دو برادر) در شهر تهران به ۲۰ میلیارد ریال (۲ میلیارد تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶ میلیارد ریال (۱.۶ میلیارد تومان) و در سایر مناطق به ۱۲ میلیارد ریال (۱.۲ میلیارد تومان) رسید.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص تسهیلات تکمیلی مسکن نیز تصریح کرد: سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن در سراسر کشور به ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این، سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق نیز در تهران ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است که جهت تکریم مستأجران، وجه این تسهیلات مستقیماً به حساب متقاضی (مستأجر) واریز می‌شود.

امتیازات ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

خورسندیان با تأکید بر التزام بانک مسکن به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان (بدون شرط خانه‌اولی بودن)، به‌ازای هر فرزندِ زیر ۲۰ سال سن (تا سقف ۴ فرزند)، مشمول ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات در بخش‌های خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر خواهند بود؛ مشروط به اینکه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند، بالای 2.5 نباشد.

وی در رابطه با مدت بازپرداخت این تسهیلات اضافه کرد: دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن مشمول قانون جوانی جمعیت، در صورت بازپرداخت به روش ساده، حداکثر ۱۲ سال و در روش پلکانی حداکثر ۱۰ سال با نرخ سود مصوب 22.5 درصد در سال خواهد بود.

امکان بهره‌مندی متقاضیان در حال تشکیل پرونده

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به مشتریانی که پرونده تسهیلاتی در دست اقدام دارند، یادآور شد: تمامی متقاضیانی که مراحل تشکیل پرونده آنها در جریان است و تاکنون قرارداد تسهیلاتی آنها در شعب بانک منعقد و افتتاح قطعی نشده است، می‌توانند با مراجعه به شعب و ارائه درخواست جدید، از سقف‌های افزایش‌یافته کنونی بهره‌مند شوند.