تصویب سند ملی آمایش سرزمینی ورزش در حضور دنیامالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی آمایش سرزمین، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ شهریور ماه) در حالی با حضور احمد دنیامالی، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد که سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور به تصویب اعضا رسید.
سند آمایش سرزمینی ورزش کشور بعد از ماهها بررسی کارشناسی و بهره گیری از نظرات دستگاههای اجرایی نهایی شد تا جهت عملیاتی شدن در اختیارات شورای برنامه ریزی استان ها قرار بگیرد.
اجرای دقیق آمایش سرزمینی ورزش کشور میتواند نقش مهمی در توزیع متوازن امکانات ورزشی، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری منابع و تحقق عدالت ورزشی در سراسر کشور ایفا کند و مسیر توسعه ورزش ایران را مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه هموار سازد.
سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رییس مرکز فناوری، مدیرکل برنامهریزی و مدیرکل بودجه وزارت ورزش و جوانان در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین حضور داشتند.
سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی آمایش سرزمین، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ شهریور ماه) در حالی با حضور احمد دنیامالی، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد که سند ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور به تصویب اعضا رسید.
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