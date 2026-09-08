آغاز عملیات اجرایی پست برق ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاه مبارک با حضور وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاه مبارک عسلویه صبح سهشنبه با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مدیران و مسئولان استان و شهرستان آغاز شد.
این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای برقرسانی، افزایش ظرفیت تأمین برق و ارتقای پایداری شبکه برق منطقه عسلویه در دستور کار قرار گرفته است.
پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاه مبارک شامل ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولتآمپری است که در مجموع ظرفیت تبدیل و تأمین ۱۰۰ مگاولتآمپر را فراهم میکند.
سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد تومانی
برای احداث پست برق چاه مبارک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
همچنین در قالب این پروژه، خط ارتباطی پست چاه مبارک به طول ۱۵ کیلومتر احداث خواهد شد که شامل ۱۰ کیلومتر خط دو مداره و پنج کیلومتر خط چهارمداره تلسکوپی است.
برای اجرای خط ارتباطی این طرح نیز ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که مجموع سرمایهگذاری پروژه را به ۲ هزار میلیارد تومان میرساند.
با اجرای این طرح، ظرفیت و پایداری شبکه برق منطقه عسلویه افزایش مییابد و زمینه برای تأمین مطمئنتر برق مشترکان و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد صنعتی و اقتصادی این منطقه فراهم خواهد شد.
منطقه عسلویه به دلیل تمرکز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از مهمترین کانونهای مصرف انرژی کشور محسوب میشود و توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع برق در این منطقه نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنعتی و طرحهای توسعهای دارد.
نظر شما