زنجان قطب اصلاح نژاد دام سبک و تولید گوشت بوقلمون کشور است

سیدعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های بخش دام و طیور استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان به دلیل برخورداری از شرایط متنوع اقلیمی، از مناطق مستعد کشور در حوزه دامپروری محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدات دامی استان در واحدهای روستایی و عشایری شکل گرفته است.

وی افزود: جمعیت دامی استان حدود یک میلیون و ۲۲۱ هزار رأس است که از این میزان، بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار رأس را دام سبک تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به دام سنگین است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: حدود ۸۶ درصد جمعیت دامی استان را دام سبک تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن، یعنی حدود ۷۷ درصد، مربوط به گوسفند و بره است و در این میان گوسفند افشاری جایگاه ویژه‌ای دارد.

صادقی با بیان اینکه بخش عمده دام سبک استان در اختیار بهره‌برداران روستایی و عشایری قرار دارد، گفت: بیش از ۸۰ درصد دام سبک استان در واحدهای روستایی و عشایری پرورش داده می‌شود و همین موضوع ضرورت حمایت ویژه از این بخش و توسعه برنامه‌های اصلاح نژاد، افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید را دوچندان کرده است.

اجرای طرح اصلاح نژاد گوسفند افشاری



وی با اشاره به سابقه اجرای طرح‌های اصلاح نژاد در استان زنجان بیان کرد: پروژه اصلاح نژاد گوسفند افشاری از سال ۱۳۸۵ در استان آغاز شد و نتایج این طرح پس از حدود شش سال، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه زنجان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان، به یکی از پروژه‌های شاخص و ملی کشور در حوزه اصلاح نژاد دام سبک تبدیل شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: امروز زنجان به عنوان یکی از قطب‌های اصلاح نژاد دام سبک کشور شناخته می‌شود و ظرفیت‌های ایجادشده در زمینه گوسفند افشاری، یکی از مزیت‌های مهم بخش دامپروری استان است.



تولید سالانه بیش از ۱۶۶ هزار تن شیر

صادقی در ادامه به ظرفیت تولید محصولات دامی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۶۶ هزار تن شیر در استان زنجان تولید شد که بخش قابل توجهی از این میزان توسط واحدهای دامداری صنعتی تولید می‌شود.

وی میزان تولید گوشت قرمز استان را حدود چهار هزار و ۸۵۰ تن اعلام کرد و افزود: حدود ۵۰ درصد گوشت قرمز تولیدی استان از دام سبک و ۵۰ درصد از دام سنگین تأمین می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به الگوی مصرف گوشت قرمز در استان گفت: ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان زنجانی بیشتر به سمت گوشت دام سنگین است و در این بخش، استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در مقاطعی به عنوان واردکننده و در حوزه‌هایی نیز به عنوان صادرکننده گوشت قرمز در سطح کشور مطرح بوده است.

صادقی با اشاره به تعداد واحدهای فعال دامپروری استان اظهار کرد: در بخش واحدهای صنعتی دام و طیور، حدود ۳۹۸ واحد با ظرفیت اسمی بیش از ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ رأس و قطعه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از دو هزار و ۴۰۰ دامداری روستایی نیز از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کرده‌اند که ظرفیت این واحدها نیز حدود ۱۲۶ هزار رأس و قطعه است.

سرمایه‌گذاری ۵۵ همتی در دامپروری زنجان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه دام و طیور استان بیش از ۵۵ همت است که در حدود ۶ هزار واحد و فعالیت مرتبط با این بخش انجام شده است.

صادقی ارزش تولیدات بخش دام و طیور استان در سال ۱۴۰۴ را نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای و تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، ارزش تولیدات این بخش نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است.

وی میزان اشتغال مستقیم بخش دامپروری و طیور استان را بیش از ۱۲ هزار نفر اعلام کرد و افزود: اشتغال غیرمستقیم این بخش نیز چند برابر اشتغال مستقیم است و تعداد قابل توجهی از مردم در زنجیره‌های مختلف تولید، فرآوری، حمل‌ونقل، توزیع و عرضه محصولات دامی فعالیت دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به صنایع و فعالیت‌های وابسته به دامپروری گفت: حدود ۱۲۹ مرکز جمع‌آوری شیر در استان به صورت رسمی و غیررسمی فعال هستند و ظرفیت جمع‌آوری این مراکز حدود ۵۰۰ تن در روز است.

صادقی ادامه داد: همچنین ۷۵ واحد تلقیح مصنوعی دام دارای مجوز، پنج میدان عرضه دام و پنج کشتارگاه دام، شامل دو کشتارگاه صنعتی در استان فعالیت دارند و در زنجیره تولید و عرضه محصولات دامی نقش‌آفرینی می‌کنند.



تولید بدون وقفه محصولات پروتئینی در شرایط بحرانی

وی با اشاره به چالش‌های متعدد بخش دام و طیور طی سال‌های اخیر گفت: تولیدکنندگان این بخش در یک سال گذشته با چند بحران اساسی مواجه شدند که از جمله آنها می‌توان به مشکلات ناشی از اعتصاب کامیون‌داران، جنگ ۱۲ روزه، مشکلات تخصیص و تأمین ارز برای واردات نهاده‌ها، شیوع سویه جدید تب برفکی، اصلاح نظام یارانه‌ای و سایر شوک‌های اقتصادی اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: با وجود همه این بحران‌ها، تولیدکنندگان استان پای کار ماندند و اجازه ندادند تولید و عرضه محصولات پروتئینی دچار اختلال جدی شود.

صادقی افزود: حتی در دوران جنگ و بمباران نیز واحدهای تولیدی استان فعالیت خود را متوقف نکردند و به تولید ادامه دادند. برخی واحدها و صنایع وابسته نیز به صورت داوطلبانه برای تأمین نیازهای استان و مدیریت شرایط بحرانی همکاری‌های ویژه‌ای انجام دادند.

وی با بیان اینکه در مقاطع مختلف، تولیدکنندگان استان نقش مولد و پشتیبان امنیت غذایی را ایفا کرده‌اند، گفت: حتی در شرایطی که به دلیل جنگ، بخشی از جمعیت تهران و مرکز کشور به استان زنجان وارد شده بود و جمعیت مصرف‌کننده افزایش یافته بود، کمبود قابل توجهی در تأمین محصولات پروتئینی استان مشاهده نشد.

امنیت غذایی مرهون همراهی تولیدکنندگان است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید در بخش دام و طیور، نتیجه ظرفیت‌های موجود در استان، برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی و مهم‌تر از همه همراهی و ایستادگی تولیدکنندگان است.

صادقی تأکید کرد: زنجان در حوزه‌هایی مانند اصلاح نژاد دام سبک، تولید گوشت بوقلمون، تولید جوجه یک‌روزه، تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و با توجه به مازاد تولید در بسیاری از این محصولات، می‌تواند نقش مهم‌تری در تأمین امنیت غذایی و بازار استان‌های پرمصرف کشور ایفا کند.