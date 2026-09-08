استاندار بوشهر: برق پایدار مطالبه مردم متناسب با اقتصاد استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سهشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پست برق ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاهمبارک عسلویه با تقدیر از توجه وزیر نیرو به استان بوشهر اظهار کرد: این استان بخش مهمی از تولید انرژی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ظرفیتهای اقتصادی کشور را در خود جای داده است و طبیعی است که مردم بوشهر انتظار برخورداری از زیرساختهای متناسب با این جایگاه ملی را داشته باشند.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه برق استان افزود: مطالبه اصلی استان، تأمین برق پایدار و متناسب با رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی است.
استاندار بوشهر با اشاره به شرایط اقلیمی استان بیان کرد: گرمای شدید، توسعه صنایع، افزایش مصرف برق و توسعه شهرها و روستاها، ضرورت تقویت شبکه برق استان را دوچندان کرده است.
زارع بر تسریع در اجرای پروژههای برقرسانی استان تأکید کرد و گفت: از وزارت نیرو انتظار داریم پروژههای اولویتدار پستها و خطوط انتقال و فوقتوزیع برق استان از شمال تا جنوب بوشهر، بهویژه طرحهایی که برای رفع افت ولتاژ و کاهش بار شبکه تعریف شدهاند، با جدیت و سرعت بیشتری تکمیل شوند.
وی ادامه داد: همچنین باید برای نقاطی که در فصل گرما با افت ولتاژ مواجه میشوند، راهکارهای فوری و در عین حال پایدار پیشبینی شود تا مردم و واحدهای تولیدی استان با مشکل تأمین برق مواجه نشوند.
آغاز احداث پست برق ۱۰۰ مگاولتآمپری چاهمبارک
در این آیین، عملیات اجرایی پست برق ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاهمبارک با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، ارسلان زارع استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار عسلویه و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی آغاز شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد تومان اجرا میشود و شامل احداث پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت با ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولتآمپری و در مجموع ظرفیت ۱۰۰ مگاولتآمپر است.
همچنین خط ارتباطی این پست به طول ۱۵ کیلومتر احداث خواهد شد که شامل ۱۰ کیلومتر خط دو مداره و پنج کیلومتر خط چهارمداره تلسکوپی است.
اجرای این پروژه با هدف تقویت شبکه برق منطقه عسلویه، افزایش ظرفیت تأمین برق، ارتقای پایداری شبکه و فراهمکردن زیرساخت لازم برای توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی منطقه انجام میشود.
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