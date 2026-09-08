«خواب» رضا عطاران پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمهای «رقص باد» به تهیهکنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی سید جواد حسینی و «خواب» به تهیهکنندگی امیرحسین حیدری و کارگردانی مانی معماری مقدم پروانه نمایش گرفتند. رضا عطاران، علی مصفا، مریلا زارعی، هدی زینالعابدین و کاظم سیاحی در فیلم «خواب» ایفای نقش کرده اند.
همچنین «جادوی عروسکها» به تهیهکنندگی مهدی مولوی و کارگردانی سعید عباسی و «عروس چشمه» به تهیهکنندگی و کارگردانی فریدون نجفی حاجیپور موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.
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