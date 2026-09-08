  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

«خواب» رضا عطاران پروانه نمایش گرفت

«خواب» رضا عطاران پروانه نمایش گرفت

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۴ فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «رقص باد» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری‌ و کارگردانی سید جواد حسینی و «خواب» به تهیه‌کنندگی امیرحسین حیدری و کارگردانی مانی معماری مقدم پروانه نمایش گرفتند. رضا عطاران، علی مصفا، مریلا زارعی، هدی زین‌العابدین و کاظم سیاحی در فیلم «خواب» ایفای نقش کرده اند.

همچنین «جادوی عروسک‌ها» به تهیه‌کنندگی مهدی مولوی و کارگردانی سعید عباسی و «عروس چشمه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فریدون نجفی حاجی‌پور موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

کد مطلب 6940934
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها