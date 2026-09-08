به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، تفاهمنامه برگزاری سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با امضای مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، رائد فریدزاده معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، علی قاسمزاده شهردار اصفهان و حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره، نهایی شد.
در این نشست که در آستانه روز ملی سینما در استانداری اصفهان برگزار شد، طرفهای تفاهمنامه بر همافزایی ظرفیتهای بینالمللی، ملی، استانی و شهری برای برگزاری هرچه بهتر سیوهشتمین دوره جشنواره و فراهمکردن زمینه حضور گسترده کودکان و نوجوانان در این رویداد تأکید کردند.
ظرفیتهای اصفهان در خدمت جشنواره قرار گیرد
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان با اشاره به سابقه میزبانی این استان از جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: اصفهان ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی گستردهای دارد که باید در این دوره بیش از گذشته در خدمت جشنواره قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعههای مختلف استان افزود: جشنواره کودک باید از ظرفیت دستگاههای استانی، مراکز فرهنگی، هنرمندان و مجموعههای فعال حوزه کودک و نوجوان برای ایجاد فضایی فراگیر در استان و در سطح ملی استفاده کند.
استاندار اصفهان همچنین بر هماهنگی میان دستگاههای مسئول و فراهمکردن مقدمات اجرایی جشنواره با هدف برگزاری هرچه شایستهتر این رویداد تأکید کرد.
صیانت از اعتبار جشنواره کودک یک مسئولیت است
رائد فریدزاده معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی نیز جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را از رویدادهای باسابقه و معتبر سینمای کودک در منطقه دانست و گفت: جشنواره کودک سرمایهای برای سینمای ایران است و حفظ و ارتقای اعتبار آن، مسئولیتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: حضور جشنواره در اصفهان و همراهی جدی استانداری و مدیریت شهری، ظرفیت ارزشمندی برای برگزاری موفق این دوره فراهم کرده است و امیدواریم با همکاری همه بخشها، دوره سیوهشتم بتواند هم از نظر کیفیت آثار و هم در حوزه برنامههای فرهنگی و ارتباط با مخاطبان کودک و نوجوان، دورهای قابل توجه باشد.
رئیس سازمان سینمایی همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه ملی و بینالمللی جشنواره و بهرهگیری از ظرفیت آن برای توسعه سینمای کودک و نوجوان تأکید کرد.
ظرفیتهای شهری اصفهان در اختیار جشنواره است
علی قاسمزاده شهردار اصفهان نیز با تأکید بر آمادگی مدیریت شهری برای همراهی با سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بیان کرد: ظرفیتهای شهری اصفهان در حوزههای اجرایی، فرهنگی و تبلیغاتی برای برگزاری مناسب جشنواره به کار گرفته خواهد شد.
وی عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد حضور جشنواره در فضای شهر محسوس باشد و از امکانات و ظرفیتهای شهرداری برای معرفی بهتر این رویداد و فراهمکردن زمینه مشارکت کودکان و خانوادهها استفاده کنیم.
با رشد تقاضا برای حضور در جشنواره مواجه بودهایم
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نیز با اشاره به روند آمادهسازی این دوره گفت: امسال از نظر تعداد آثار و تقاضا برای حضور در جشنواره با رشد مواجه بودهایم و امیدواریم این افزایش مشارکت در نهایت به انتخاب مجموعهای قابل توجه از آثار برای نمایش در جشنواره منجر شود.
وی افزود: در کنار نمایش فیلمها، برنامههای ویژهای برای این دوره پیشبینی شده است تا جشنواره بیش از پیش به محلی برای تجربه، آموزش و مشارکت خود کودکان و نوجوانان تبدیل شود.
جعفری برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان، کارگاههای آموزشی و برنامههای جنبی ویژه کودکان و نوجوانان را از جمله بخشهای پیشبینیشده برای این دوره برشمرد و اظهار کرد: هدف این است که جشنواره علاوه بر نمایش آثار سینمایی، فرصتی برای کشف استعدادها، آموزش و شکلگیری ارتباط جدیتر نسل جدید با سینما باشد.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
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