«ساوت پارک» در گرامیداشت دریافت جایزه امی، ترامپ را هم نواخت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «ساوت پارک» یکشنبه شب، همزمان با گرامیداشت دریافت جایزه امی به عنوان برنامه انیمیشن برتر، بازهم دست از سر ترامپ برنداشت و او را تحقیر کرد.

«ساوت پارک» در حساب رسمی خود تصویری از ترامپ منتشر کرد که شلوار و لباس زیرش افتاده پائین و دور مچ پایش پیچیده شده و یک جایزه امی را پیروزمندانه بالای سر برده است. عنوان این پست بود: «تبریک به تری پارکر، مت استون و کل تیم ساوت پارک برای برنده شدن جایزه امی برای برنامه انیمیشن برتر!»

بالای سر ترامپ هم نوشته شده است: «بالاخره جایزه امی گرفتی».

این تصویر به این ترتیب سابقه ناکامی رئیس جمهور در کسب افتخار آکادمی تلویزیون را یادآور می‌شود و به آن طعنه می‌زند. ترامپ ۲ بار برای سریال «کارآموز» نامزد امی شد و هر ۲ بار در کسب جایزه ناکام ماند.

ترامپ شخصیت منفی اصلی در فصل ۲۷ و ۲۸ سریال «ساوت پارک» بود. پس از ۲ سال وقفه، فصل ۲۷ با یکی از صریح‌ترین و سیاسی‌ترین قسمت‌های تاریخ این سریال، به طور ناگهانی در شبکه کمدی سنترال پخش شد. این سریال ترامپ را با معشوقه‌اش شیطان، نشان می‌داد و در قسمتی دیگر یک تبلیغ تلویزیونی با حضور ترامپ برهنه بود که در بیابان پرسه می‌زد. این تبلیغ با یک شعار تند درباره وی به پایان می‌رسید.

قسمت اول فصل ۲۷ با جذب ۵.۹ میلیون بیننده در سه روز اول، به بالاترین رتبه‌بندی این سریال در ۲۶ سال گذشته دست یافت. در مجموع این سریال بالاترین میزان بیننده را برای یک فصل جدید از سال ۲۰۱۸ به دست آورد.

تری پارکر خالق سریال، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز درباره جنبه سیاسی ماجرا توضیح داد که از آن رو ترامپ را در «ساوت پارک» جای دادند که «سیاست به فرهنگ عامه بدل شده» نه اینکه آنها سیاسی شده‌اند.

پارکر گفت: انگار هر جا که نگاه ‌کنی، دولت درست جلوی چشمت است. چه دولت واقعی باشد و چه همه پادکسترها و تیک‌تاکرها و یوتیوبرها. همه اینها سیاسی و سیاسی است زیرا فرهنگ عامه سیاسی شده است.